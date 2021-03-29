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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen ay AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçilen Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret ederek başarı dileklerini iletti

SON DAKİKA İmamoğlu'ndan AK Partili Kabaktepe'ye ziyaret etti: Herkesle diyalog... - Haberler
AA

Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile İBB Sözcüsü Murat Ongun da yer aldı.

İmamoğlu, ziyaretle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip, kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul'un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız."

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