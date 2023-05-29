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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan değişim mesajı

İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümü kutlamalarında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben geçmişi temsil etmiyorum, öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan değişim mesajı
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HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde "İstanbul'un Fethi'nin 570. Yılı" töreninde konuştu.

İmamoğlu, "Buraya geldiniz çünkü bu ülkenin tarihine hepiniz saygı duyuyorsunuz, geleceğine inanıyorsunuz. Bir kutuplaşmayla yüz yüze olmamıza rağmen barış içinde, kardeşçe yaşayabileceğimize hep birlikte inanıyoruz. Umutsuzlukla yüz yüze olmamıza rağmen bu topraklardan her gün umut fışkırabileceğine inanıyoruz. Birini bazen dışarıda tutan, bazen bağırıp çağıran, bölen siyaset rağmen daha iyi, daha güçlü bir birlik oluşturmanın mümkün olabileceğine inanıyorsunuz. Bu konuları konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

"Bundan sonra da yaşayacağımız sorunların kaynağı olduğu için bu siyaset anlayışına karşı demokratik mücadelemize de her koşulda devam edeceğiz, devam edeceğim. Cumhuriyet, yöneticilerin haddini bildiği, her seferinde size hesap verdiği rejimin adıdır. Bu prensipleri her zaman hatırlatacağız."

"HEP BİRLİKTE İNŞA ETMELİYİZ"

"28 Mayıs seçim sonuçlarının bizim adımıza beklenmedik bir sonuç olduğu ortadadır. Bu süreçte toplumun en büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak bir gönül seferberliğini tam kuramadık. Türkiye toplumunun değişim arzusunun dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu biliyorum. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Bu ülkede daha iyi bir hayat, daha adaletli bir düzen isteyen, pürüzsüz işleyen bir demokrasi talep eden kesimlerin mücadelesini özellikle siz sevgili gençler hep birlikte inşa etmeliyiz."

"ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRECEĞİZ"

"Bu süreci oluşturan parti ve kişiler olarak bu gerçekle yüzleşeceğiz. Sebeplerini bulup çözümlerini geliştireceğiz. Bu olgunluk ve cesaretle mücadele kararlılığına sahip olduğumuz konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 28 Mayıs'ta bu milletin birlik ve beraberliğine, özgürlük ve demokrasiye oy vermiş sevgili vatandaşlarım, yurt dışında rekor katılımla sandıklara giden kardeşlerim hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu ülkede değişimin gerçekleşmesi adına bütün gayretleriniz, çabalarınız sandıklarda görev alan bütün siyasi partilerin görevlilerine, Türkiye Gönüllüleri'ne, Oy ve Ötesi gönüllülerine şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

"GERİ ADIM ATMADAN YÜRÜYECEĞİM"

"Türkiye maalesef iktidara muhalefet edenlerin bedel ödemek zorunda kaldığı bir süreç yaşıyor. Sizler bu bedelleri alarak unutulmaz bir demokrasi mücadelesi verdiğinizi görüyorum. Unutmayın devlet herkese eşit ve adil davranmalıdır. Ancak öyle bir süreçle özgür ve zengin bir Türkiye kurma hedefiyle yürüyebiliriz. İşte bu yolda hep umutla, hep neşeyle ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Sizlere söz veriyorum her zaman doğru olduğuna inandığımız için çıktığımız bu yolda bir tane bile geri adım atmadan hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte çok daha büyük bir güç ve inançla çalışmaya devam edeceğiz."

"DAHA HIZLI KOŞACAĞIM"

"Keşke bugün her şey farklı olsaydı. Keşke milyonlarca insanın tamamı sürece farklı bakabilseydi. Keşke olsaydı maalesef olmadı. Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilgiliyse o menzile yetişmek için daha hızlı koşacağım. Evet koşacağım. Bu işe elbise biçmeye, çerçeve çizmeye, birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Ben geçmişi temsil etmiyorum, öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Klişe benzetmeler benim defterimde yok. Ben geçmişin anlamsız alışkanlıklarını rehber edinmedim, edinmiyorum. Ben siz gençlerin gözlerine bakıyorum. Sizin beraber yol yürüyeceğim. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Biz geleceği hep birlikte temsil ediyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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