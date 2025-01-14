SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

- Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor.

- Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadın olan kişiye veriliyor.

- Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul’da olması yeterli. İstanbul’da yaşayan kişi başvuru sahibi oluyor.

- Başvuruda bulunan kişilerin sosyal destek ihtiyacı evrak kontrolü ile sağlanıyor.

- Nakdi destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.

- Evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin İstanbul’da olması şartı isteniyor.