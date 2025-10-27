İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları ihbar niteliğindedir

Türk futbol hakemliğinde patlak veren bahis krizi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündemi sarsan sözlerinin ardından açıklama yayımlayarak konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplumumuz ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele devam etmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir.

27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeni ile açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında

görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma

başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet