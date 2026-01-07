Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Elmalı'nın kendi maçına bahis oynadığı iddialarına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 19:55 Güncelleme: 07.01.2026 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başsavcılıktan Eren Elmalı açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sosyal medyada Eren Elmalı'nın Kasımpaşa forması giydiği esnada kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğuna dair yapılan haberlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama geldi.

        İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması:

        "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ekipler 3 gündür arıyor, çantası bulundu henüz kendisine ulaşılamadı

        Adana'da 3 gün önce halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve en son ormanlık alanda görünen gencin bulunması çalışmalar sürüyor. Kayıp gencin en son görüldüğü bölgedeki tarla içinde çanta ve defterlerine ulaşıldı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"