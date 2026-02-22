Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu | Sağlık Haberleri

        İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

        İstanbul'da 2025 yılında kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere 123 bin 538 kişi başvurdu, 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da 124 bin kuduz riskli temas başvurusu

        Köpek, kedi, tilki, çakal ve kurt gibi hayvanların ısırması veya yaralara enfekte salyanın bulaşması, tırmalama gibi yollarla insanlara geçen kuduz hastalığı ölümle sonuçlanıyor.

        Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada 59 bini aşkın kişi kuduz nedeniyle yaşamını yitiriyor.

        Kuduz hastalığının kuluçka süreci, bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben genellikle 14-90 gün sürüyor. Klinik belirtiler meydana geldikten sonra dramatik şekilde ölümle sonuçlanan kuduz hastalığı, aşıyla yüzde 100 tedavi edilebiliyor.

        İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kuduz vakası en son 2007 yılında görüldü, 2025 yılında 123 bin 538 kişi ısırma ve tırmalama gibi nedenlerle kuduz riskli temastan hastanelere başvurdu.

        REKLAM

        Bu başvuruların yüzde 83'ü kedi, yüzde 16'sı köpek, geri kalanı da sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temas kaynaklı oldu.

        EN ÇOK VAKANIN YAŞANDIĞI İLÇE: KADIKÖY

        İstanbul'da en çok temasın yaşandığı ilçe, 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu. Kadıköy'ü 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal, 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi.

        Kentte en az vaka ise 646 ile Adalar'da görüldü. Adalar'ı 1264 vakayla Şile, 1292 vakayla Güngören takip etti.

        Hayvan temasları sonucu kuduz riski olan 123 bin 538 kişiye kentteki 25 aşı merkezinde 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.

        En çok aşı uygulanan yer 54 bin 83 ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu. En çok aşı uygulanan ikinci yer 39 bin 826 aşıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üçüncü yer ise 29 bin 175 aşıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kayıtlara geçti.

        REKLAM

        İstanbul'un 39 ilçesindeki kayıtlı vakalar şöyle:

        İlçeler Köpek Kedi Yabani hayvan (Tilki, kurt, çakal vb.) Diğer (Sığır, at, eşek vb.) Toplam
        Sahipli Sahipsiz Sahipli Sahipsiz
        Adalar 15 96 17 513 2 3 646
        Arnavutköy 90 256 134 1104 1 17 1602
        Ataşehir 167 539 359 2893 0 6 3964
        Avcılar 123 553 168 1627 4 2 2477
        Bağcılar 75 212 159 2177 3 3 2629
        Bahçelievler 66 303 182 2560 6 1 3118
        Bakırköy 56 287 128 1965 5 5 2446
        Başakşehir 112 322 144 2682 3 4 3267
        Bayrampaşa 64 177 111 1061 0 2 1415
        Beşiktaş 107 276 151 2604 2 5 3145
        Beylikdüzü 203 425 228 2027 2 5 2890
        Beykoz 109 695 89 3140 10 35 4078
        Beyoğlu 167 389 156 2028 2 9 2751
        Büyükçekmece 188 324 201 1557 1 8 2279
        Çatalca 174 256 131 782 3 9 1355
        Çekmeköy 72 265 198 1697 12 37 2281
        Esenler 52 124 136 1172 2 0 1486
        Esenyurt 200 944 345 2982 5 6 4482
        Eyüpsultan 115 322 202 2312 4 10 2965
        Fatih 79 404 158 3390 6 13 4050
        Gaziosmanpaşa 100 288 232 1441 0 2 2063
        Güngören 22 95 92 1078 4 1 1292
        Kadıköy 334 736 547 6857 2 7 8483
        Kağıthane 115 371 238 1922 1 5 2652
        Kartal 278 505 352 3847 2 9 4993
        Küçükçekmece 173 257 409 3969 0 7 4815
        Maltepe 179 587 358 4183 2 5 5314
        Pendik 140 573 230 4378 2 20 5343
        Sancaktepe 109 372 216 2281 6 20 3004
        Sarıyer 147 917 225 3374 0 16 4679
        Silivri 137 850 215 1231 1 17 2451
        Sultanbeyli 85 141 133 1329 0 2 1690
        Sultangazi 157 184 281 1744 2 5 2373
        Şile 113 185 48 899 8 11 1264
        Şişli 160 277 337 2295 4 6 3079
        Tuzla 110 453 164 2682 1 4 3414
        Ümraniye 131 421 329 4321 7 12 5221
        Üsküdar 143 383 334 5561 3 5 6429
        Zeytinburnu 38 176 80 1351 3 5 1653
        Toplam 4905 14940 8217 95016 121 339 123538

        DERİ BÜTÜNLÜĞÜ BOZULURSA NE YAPILMALI?

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kuduzun santral sinir sistemini tutan ölümcül hastalık olduğunu söyledi.

        Kuduzun temas öyküsü bulunan kişilerde hızlı müdahale gerektirdiğine dikkati çeken Güner, İstanbul'da 7/24 hizmet veren 25 kuduz aşı merkezinin bulunduğunu belirtti.

        İstanbul'da 2025 yılında 123 bin 538 kişinin kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere başvurduğu bilgisini veren Güner, "Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da sahipsiz hayvanlarla ya da hayvan sevgisinden kaynaklı temaslar yaşanabiliyor. Deri bütünlüğünü bozan yaralanmalarda, tırmıklarda, ısırıklarda en azından profilaktik uygulamaya başlamamız gerekiyor." dedi.

        Kuduzla mücadelede planlama ve organizasyonun yıllardır sürdüğünü dile getiren Güner, Türk sağlık sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle hem tedavi hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinde devrim yarattığını söyledi.

        Doç. Dr. Güner, aşıların Ankara'daki ana depodan çıkışından uygulama anına kadar soğuk zincir sistemiyle takip edildiğini anlattı.

        Vatandaşlara kuduz konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güner, sahipsiz hayvanlar, kedi, köpek ya da kemirgenlerle temas sırasında yaralanmalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

        Herhangi bir tırmık ve doku bütünlüğünde zedelenme olması halinde en yakın sağlık kuruluşuna ya da İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulan 25 kuduz merkezine başvurulması gerektiğini belirten Güner, şunları kaydetti: "Hızlı bir şekilde profilaksisi ve aşılaması yapılırsa kuduz, yüzde 100 önlenebilir bir hastalık ama geç kalındığında ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğimizi de göz önünde bulundurmamız lazım. Korkmamızı, tedirgin olmamızı gerektiren bir husus yok. Erken müdahale edilirse herhangi bir sıkıntı olmadan vatandaşlarımız şifaya ulaşır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        TEM'de trafik kazası; İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

        TEM'de trafik kazası; İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum