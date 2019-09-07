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HaberlerGündem

İstanbul'da 24 saat ulaşım saatleri! Hangi otobüs ve metro hatları gece açık?

İstanbul'da 24 saat ulaşım tarifesi 30 Ağustos'ta başladı. İBB'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'un önemli otobüs ve metro hatlarında, haftasonu ve resmi tatil günlerinde 24 saatlik kesintisiz ulaşıma başlandı. İşte 24 saat açık olan metro ve otobüs hatları

metro

Gece açık olan metro ve otobüs hatları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos'ta yani geçen hafta ilk kez başlayan uygulamaya göre, kentteki en yoğun kullanılan 6 metro hattı artık resmi tatiller, dini bayramlar ve hafta sonlarında da olmak üzere 24 saat boyunca İstanbullular için çalışacak. 24 saat açık olan otobüs ve metro hatları haberimizde.

24 SAAT AÇIK METRO HATLARI

Başlatılan bu yeni uygulama çerçevesinde 20 dakikalık sefer sıklığında İstanbullulara hizmet veren gece metro hatları şunlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı,
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı,
M2 Yenikapı- Taksim Hacıosman Metro Hattı,
M4Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı,
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı,
M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi /Hisarüstü Metro Hattı.

İETT OTOBÜS VE METROBÜS İLE ENTEGRE HATLAR

Gece boyunca hizmet veren 24 İETT hattı içinden 8'i, gece çalışan metrolarla entegre şeklinde çalışıyor. Otobüslerin kalkış saatlerini İETT'nin resmi internet sitesinden detaylı olarak inceleyebilrisiniz. Bu entegre hatlar şunlar:

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme ( Metrobüs)
11 ÜS Sultanbeyli - Üsküdar
130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy
15F Beykoz - Kadıköy
25G Sarıyer - Taksim
40 Rumelifeneri / Garipçe - Taksim
E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı / Kurtköy - Kadıköy
E-3 Sabiha Gökçen Havalimanı - 4.Levent Metro

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