İstanbul'da 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

AA'nın haberine göre bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Pendik, Tuzla ve Esenyurt'ta uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını belirledi. Ekipler, 2 araç ve bir adrese düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 560 bin sentetik ecza hap, 3 kilogram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 24 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.