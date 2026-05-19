İstanbul'da 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
İstanbul'un Pendik, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde 560 bin sentetik ecza hap ile 3 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 01:25
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
AA'nın haberine göre bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Pendik, Tuzla ve Esenyurt'ta uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını belirledi. Ekipler, 2 araç ve bir adrese düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, 560 bin sentetik ecza hap, 3 kilogram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 24 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
