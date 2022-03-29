İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 29 Mart Salı günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, tarafından paylaşılan güncel duyuruya göre pek çok ilçede su kesintisi meydana gelecek. İşte İSKİ tarafından açıklanan su kesintisi duyuruları