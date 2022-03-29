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02
Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.03.2022 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Oruçreis Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.03.2022 11:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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03
Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.03.2022 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah,Göçbeyli Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Açıklama : Tuzla-Tepeören 300 Lük Şebeke Hattında Vana Arızası Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 29.03.2022 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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04
Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.03.2022 08:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Tepeoren İtosb Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Açıklama : Tuzla-Tepeören 300 Lük Şebeke Hattında Vana Arızası Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 29.03.2022 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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05
Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Elbasan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.03.2022 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Esenevler Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.03.2022 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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