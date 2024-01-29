Haberler Gündem İstanbul'da anlık trafik durumu: Canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası ile 29 Ocak 2024 İstanbul yol durumu

İstanbul'da anlık trafik durumu: 29 Ocak 2024 İstanbul trafik yoğunluk haritası İstanbul trafik durumu canlı yoğunluk haritası araştırılıyor. Haftanın ilk iş gününde mesai çıkışıyla İstanbul'da trafik arttı. Megakentte gerek bakım-onarım çalışmaları gerek kazalar sebebiyle trafik bazı noktalarda kilitlendi. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.20 itibarıyla yüzde 69'u buldu. İşte 29 Ocak 2024 Pazartesi İstanbul anlık trafik yoğunluğu haritası ile TEM otoban ve E-5 karayolu anlık yol durumu... Habertürk Giriş: 29.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:29 facebook

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yakından takip ediliyor. Megakentteki yoğun trafik iş giriş-çıkış saatlerinde ise daha da artıyor. İstanbullular için "Trafik durumu nasıl?" sorusunun yanıtını ve bölgelerdeki arızları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 29 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...

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İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 16.20 itibatıyla Anadolu Yakası'nda yüzde 62 olarak ölçülen trafik durumu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 74 olarak belirtildi. TEM FSM Avrupa-Anadolu Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapanırken; bölgedeki trafik yoğunlaşıyor. TEM FSM Avrupa-Anadolu Yönü ise sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı. İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)