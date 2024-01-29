İstanbul'da anlık trafik durumu: 29 Ocak 2024 İstanbul trafik yoğunluk haritası
İstanbul trafik durumu canlı yoğunluk haritası araştırılıyor. Haftanın ilk iş gününde mesai çıkışıyla İstanbul'da trafik arttı. Megakentte gerek bakım-onarım çalışmaları gerek kazalar sebebiyle trafik bazı noktalarda kilitlendi. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.20 itibarıyla yüzde 69'u buldu. İşte 29 Ocak 2024 Pazartesi İstanbul anlık trafik yoğunluğu haritası ile TEM otoban ve E-5 karayolu anlık yol durumu...
İstanbul'da trafik yoğunluğu yakından takip ediliyor. Megakentteki yoğun trafik iş giriş-çıkış saatlerinde ise daha da artıyor. İstanbullular için "Trafik durumu nasıl?" sorusunun yanıtını ve bölgelerdeki arızları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 29 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...
İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU
İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 16.20 itibatıyla Anadolu Yakası'nda yüzde 62 olarak ölçülen trafik durumu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 74 olarak belirtildi. TEM FSM Avrupa-Anadolu Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapanırken; bölgedeki trafik yoğunlaşıyor. TEM FSM Avrupa-Anadolu Yönü ise sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapandı.
Uzunçayır Metrobüs Durağı mevkiindeki metrobüs yolu güzergahında süren imalatları süresince metrobüs ve D-100 Karayolu’ndaki trafik akışında düzenleme yapılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü – Kadıköy istikameti Uzunçayır mevkiinde Metrobüs Hattı anayolu aktarılarak sol şerit metrobüs yolu olarak kullanılacak. Sürücüler bölgede tek şerit olarak sağ şeridi kullanarak Kadıköy istikametine gidebilecek.
Kadıköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de Uzunçayır mevkiinde Metrobüs Hattı anayolu aktarılarak sol şerit metrobüs yolu olarak kullanılacak. Sürücüler bölgede tek şerit olarak sağ şeridi kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gidebilecekler.