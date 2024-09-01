İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor. AKOM, kentte yağışların akşamdan itibaren etkisini artıracağını ve yarın öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağını duyurdu.
İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oluyor.
Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
BAYRAMPAŞA MALTEPE KÖPRÜSÜ ALTI TRAFİĞE KAPATILDI
Bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Su birikintisi oluştuğu gözlenen alt geçit, daha sonra trafiğe açıldı.
Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşerken, yol kenarlarında biriken sular da araçların ilerlemesine engel oluyor.
Sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.
Beyoğlu Taksim çevresinde de yağış aralıklarla etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de kuvvetli yağış meydana geldi.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 324. Sokak'ta yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde bir araç mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracında mahsur kalan sürücüyü kurtardı.
Sürücü İsmail Aydoğanoğlu, gazetecilere, yağış dolayısıyla yolda biriken suyu fark edemediğini belirterek, "Önümdeki arabalar gitti ama ben kaldım. Yarım saat, 40 dakikadır oradayım. İtfaiyeyi aradım. Gök gürlüyordu, yine bastıracak, dedim. Aşağıya inmeye de cesaret edemedim." ifadelerini kullandı. Ekiplerin çalışmasıyla biriken suyun tahliye edilmesinin ardından sokak trafiğe açıldı.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN SONA ERECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, gün boyu aralıklarla bölgesel olarak görülmesi beklenen yağışların saat 22.00'den itibaren il geneline yayılarak etkisini artıracağı belirtildi.
Açıklamada, yağışın yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.
Gün içinde bölgesel olarak 30-60 dakika süreyle kuvvetli yağış görülebileceği aktarılan açıklamada, beraberinde kısa süreli su baskını, göllenme gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Açıklamada, yarın öğle saatlerine kadar görülebilecek kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı