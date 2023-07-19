İstanbul'da balkona çıkan kadın korku dolu anlar yaşadı!

Sultangazi'de bir binanın ikinci katında oturan kadın, kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine balkona geldi.

DHA'da yer alan habere göre 3 kişi ile karşılaşan kadının bağırması üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı. O anlar üst katta oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Balkondaki 3 kişinin yan binada oturdukları öğrenildi.

Olay, 14 Temmuz Cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Hatice Vatansever evde olduğu sırada küçük kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine, koşarak balkona doğru geldi. Balkonda üç kişinin olduğunu gören Vatansever, büyük bir korku yaşadı. Vatansever'in, 'balkonumda ne yapıyorsunuz?' diye bağırması üzerine 3 kişi yan binaya geçerek kaçtı. Üst katta oturan bir kişi tarafından o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, 3 kişinin yan binanın apartman boşluğunun üstündeki sacların üzerinde yürüdükleri görüldü. Vatansever'e büyük bir korku yaşatan 3 kişinin yan binada oturdukları ortaya çıktı.

REKLAM

"BALKONUMDA 1'İ YARI ÇIPLAK 3 KİŞİ VARDI"

Hatice Vatansever yaşadığı korku dolu anları anlattı. Vatansever, "Ben mutfakta yemek yapıyordum. Çocuğum balkonda birilerinin olduğunu söyledi. Ben de koştum, geldim. Balkonda camımın önünde biri yarı çıplak üç kişi vardı. Hemen camı açıp, 'benim balkonumda ne işiniz var? Hemen polisi arıyorum' dedim. Eşime seslenerek, Mesut polisi ara diye feryat ettim. Ondan sonra onlar hemen buradan bir çırpıda çıktılar. Onlar çıktılar ama ben buradan izliyorum. Sesleri geliyor. O esnada üst komşum videoyu çekmiş. Onların gelip gittiğini ve benim bitişiğimdeki binanın yanındaki daireye giriyorlar" dedi.