Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında sabah saatlerinden itibaren Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 00:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, pazar günü gerçekleştirilecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında; saat 09.00'dan itibaren Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

        DHA'nın aktardığı habere göre kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

        KAPANACAK YOLLAR

        • Galata Köprüsü,

        • Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı - Sirkeci Işıklar Arası),

        • Reşadiye Caddesi,

        • Ragıp Gümüşpala Caddesi,

        • Abdülezel Paşa Caddesi,

        • Mürselpaşa Caddesi,

        • Ayvansaray Caddesi,

        • Kadir Has Caddesi,

        • Meclis-i Mebusan Caddesi,

        • Kemeraltı Caddesi,

        • Dolmabahçe Caddesi,

        REKLAM

        • Beşiktaş Caddesi,

        • Eski Yıldız Caddesi,

        • Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı Işıklar Arası),

        • Çırağan Caddesi,

        • Tersane Caddesi,

        • Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikametine giden yol,

        • İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergâh.

        ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

        • Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü),

        • Vatan Caddesi,

        • Millet Caddesi,

        • Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,

        • Palanga Caddesi,

        • Asariye Caddesi,

        • Tarlabaşı Bulvarı,

        • Portakal Yokuşu Caddesi,

        • Dereboyu Caddesi,

        • Asker Ocağı Caddesi,

        • İnönü Caddesi,

        • Evliya Çelebi Caddesi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baba evde ölü bulundu, SMA'lı oğlunun bağlı olduğu cihazın da fişinin çekili olduğu belirlendi

        Baba evde ölü bulundu, SMA'lı oğlunun bağlı olduğu cihazın da fişinin çekili olduğu belirlendi

        #istanbul
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Arhavi'de kahreden olay
        Arhavi'de kahreden olay
        D-100’de bıçaklı panik
        D-100’de bıçaklı panik
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!