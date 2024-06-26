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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bulunan kadın cesedi Nurcan Tekdemir'e ait | SON DAKİKA HBERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!

        İstanbul'da, dün ağaçlık alanda bulunan cenazenin Nurcan Tekdemir'e ait olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Tekdemir'in vücudunda darp izlerine rastlandı. Tekdemir'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:34
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        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
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        İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi.

        BİR KADIN CESEDİ BULUNDU

        Edinilen bilgiye göre ağaçlık alanda gezen bir kişi, kadın cesedi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        KADININ VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VARDI

        İHA'da yer alan habere göre ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri alanda çalışma başlatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kadının vücudunda darp izlerine rastlandı.

        CENAZENİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Ekiplerin yaptığı incelemede cenazenin Nurcan Tekdemir’e ait olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

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        #Nurcan Tekdemir
        #istanbul
        #Son dakika haberler
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