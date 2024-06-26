İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu! İstanbul'da, dün ağaçlık alanda bulunan cenazenin Nurcan Tekdemir'e ait olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Tekdemir'in vücudunda darp izlerine rastlandı. Tekdemir'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek

İhlas Haber Ajansı Giriş: 26.06.2024 - 09:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:34 facebook

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