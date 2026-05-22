Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2026 Tatbikatında açıklamalarda bulundu. Tatbikata katılan 50'nin üzerinde 1300 askeri personele teşekkür eden Erdoğan, "Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Dünyada yeni dengeler yeni ittifaklar kuruluyor ama yeni bir düzen kurulamıyor. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur" dedi.