İstanbul'da çocuk kütüphanesi açıldı

Sultangazi Belediyesi, Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek ilçedeki ilk çocuk kütüphanesini düzenlediği programla açtı. Çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunmak, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için açılan kütüphaneye gelen çocuklar hem kitap okudu hem de Sultan Dede’nin anlattığı masallarla keyifli vakit geçirdi.

Kütüphanede çocukların zeka gelişimlerine katkı sağlayacak satranç alanı, psikomotor gelişimlerini destekleyici etkinlik alanları bulunuyor. Böylece çocuklar, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra, hayal gücü ve el becerilerini de geliştirme imkanı bulacak.

70 KİŞİ KAPASİTELİ BİR KÜTÜPHANE

Açılış töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “70 kişi kapasiteli bir kütüphaneye sahibiz. 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklarımız hem kitaplardan faydalanacak hem de kendilerine mahsus 4 bölüme ayırdığımız alanlarda vakit geçirebilecek. Çocuklarımız için yaklaşık 4 bin kitap bulunuyor. Kişisel gelişimlerini geliştirmek için satranç masalları koyduk. 4 kişilik masamızı çocukların psikomotor özelliklerinin gelişmesi ayırdık. 8 ile 11 yaş arasındaki çocuklarımız için ayrı bir bölüm, 6 ile 8 yaş arasındaki çocuklarımız için de 35 kişilik farklı bir bölüm yaptık” dedi.

“EĞİTİMLİ BİR TOPLUM ÜLKEYE FAYDA SAĞLAYACAKTIR”

Çocukların hayata hazırlanmasını önemsediğini vurgulayan Av. Dursun, “Çocukların eğitimli olması, hayata daha iyi hazırlanması önceliğimiz. Eğitimli bir toplum, nesil, ülkeye faydalı olacaktır. Çocuk yaştan itibaren bilgilerini, donanımlarını artırmaları son derece önemlidir. O yüzden kütüphaneler çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Sultangazi’nin ilk çocuk kütüphanesini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN KÜTÜPHANEYE TAM NOT

Kütüphanenin çok güzel olduğunu söyleyen 9 yaşındaki Ediz Özgür, “Zeka oyunu ve kitaplar var. Kitapları çok seviyorum. Her gün bir kitap bitiriyorum, ayda 30 kitap okuyorum. Hayalim ileride piyanist olmak. Müzikle ilgileniyorum piyano ve gitar çalışıyorum” dedi.

Yunus Emre Yer ise “Biz çocuklar için çok iyi bir kütüphane, ben de geleceğim. Kitaplarla aram iyi, evde de çok var. Ayda 5-6 tane kitap okuyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum” diye konuştu.

Asiye Hatun Yılmaz da “Kütüphane çok güzel, en çok treni sevdim. Evde 50 tane kitabım var, macera kitaplarını okumayı seviyorum. Zamanım oldukça geleceğim. Kitap okuyacağım, ödevlerimi yapacağım” ifadelerini kullandı.