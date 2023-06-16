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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Eşini taciz ettiği iddiasıyla sokakta komşusunu öldürdü! - Haberler
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İstanbul'da dehşet! Eşini taciz ettiği iddiasıyla sokakta komşusunu öldürdü!

İstanbul'da, eşini taciz ettiği iddiasıyla bir kişi komşusunu sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanırken silahlı saldırıda yoldan geçen bir kişi de ayağından vurularak yaralandı

İstanbul'da dehşet! Eşini taciz ettiği iddiasıyla sokakta komşusunu öldürdü! - Haberler
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DHA

İstanbul'da olay, Şişli ilçesi Feriköy Mahallesi'nde salı günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet S. kendisine hakaret ettiği iddiasıyla komşusu Münir Karaşlar ile tartışmaya başladı.

KOMŞUSUNU TAKİP ETTİ

Mehmet S., tarafından &ouml;ld&uuml;r&uuml;len komşusu M&uuml;nir Karaşlar.
Mehmet S., tarafından öldürülen komşusu Münir Karaşlar.

DHA'da yer alan habere göre kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Mehmet S. kavgadan sonra komşusu Münir Karaşlar'ı takip etmeye başladı.

SOKAKTA GÖRÜP ATEŞ AÇTI

Cinayet anı kameraya da yansıdı.
Cinayet anı kameraya da yansıdı.

Salı günü akşam saatlerinde komşusu Münir Karaşlar ile evlerinin sokağında karşılaşan Mehmet S. yanında bulunan silahla Karaşlar'a ateş etmeye başladı.

GÖĞSÜNDEN 2 KURŞUNLA VURULDU

Katil zanlısı Mehmet S., tutuklanarak cezaevine g&ouml;nderildi.
Katil zanlısı Mehmet S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Münir Karaşlar, kaçmaya çalışsa da göğsünden iki kurşunla vurularak yere yığıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçen bir kişinin ayağına isabet etti.

EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırganı olayın olduğu sokağa yakın bir yerde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Mehmet S. polis sorgusunda komşusu Münir Karaşlar'ın uzun süredir eşini taciz ettiğini, kendisine de hakaret ettiğini iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırıda göğsünden yaralanan Münir Karaşlar ile o sırada yoldan geçerken yaralanan Muharrem K.'ye olay yerinde müdahale etti.

VURULAN KOMŞU YAŞAMINI YİTİRDİ

İki yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Münir Karaşlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mehmet S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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