İstanbul Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir GSM şirketinin çağrı merkezinde, iddiaya göre, çağrı merkezinde çalışan İsmail A. (48), aynı iş yerinde çalışan ve platonik aşk beslediği Neşe A.'yı mutfakta önce darp etti, ardından da boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

DHA'daki habere göre sesleri duyan iş yeri sahibi Mehmet E. ve çalışanlar mutfağa koştu. Mehmet E. ruhsatlı silahını göstererek İsmail A.'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada yaşanan itiş kakış sırasında İsmail A. yere düşüp kafasını doğal gaz borusuna çarparak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.