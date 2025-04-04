İstanbul'da dehşet! Taksi şoföründen kadın yolcuya feci darp!

İstanbul'da olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksiye binen Efnan Hacer D. ve arkadaşı ile şoför arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TOKAT ATARAK DARP ETTİ DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmada taksici, ön koltukta oturan Efnan Hacer D.'ye saldırdı. Taksi şoförü Hacer D.'yi tokat atarak darp etti.

TAKSİ ŞOFÖRÜ YAKALANDI REKLAM Olay sırasında yoldan geçen bir kişi tarafları ayırmaya çalıştı. Olayın ardından Hacer D.'nin şikayetçi olması üzerine şüpheli taksici Muhsin D. yakalandı.

'KASTEN YARALAMADAN' ADLİYEYE SEVK Emniyetteki işlemleri tamamlanan şoför Muhsin D. 'Kasten yaralama ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.