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Uzmanlardan açıklama geldi: Deprem fırtınası İstanbul depremini tetikler mi?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük ve sarsıcı depremin etkisi ve enkaz çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında özellikle sosyal medya üzerinden bu depremlerin İstanbul depremini tetikleyeceğine ilişkin iddialar ortaya atıldı. Uzman isimler ve AFAD konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? | Kahramanmaraş depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? AFAD'dan iddialar ile ilgili çarpıcı açıklama!

    Yaşanan büyük depremlerin ardından özellikle sosyal medya üzerinde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin İstanbul'da beklenen depremi tetikleyeceğine yönelik iddialara AFAD'dan ve uzman isimlerden açıklamalar geldi. İşte bu ve benzeri iddialarla ilgili AFAD'dan kamuoyuna gelen önemli uyarı...
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? | Kahramanmaraş depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? AFAD'dan iddialar ile ilgili çarpıcı açıklama!

    AFAD'DAN KAMUOYUNA UYARI 

    AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

    Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. 
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? | Kahramanmaraş depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? AFAD'dan iddialar ile ilgili çarpıcı açıklama!

    İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLACAK?

    Deprembilimciler ve jeologlar depremin olacağı gün ve saatle ilgili önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu, deprem olması beklenen bölgelerin tespit edilebileceğini ama depremin zamanının öndeden tespit edilemeyeceğini üzerine basarak vurguluyor.
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? | Kahramanmaraş depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? AFAD'dan iddialar ile ilgili çarpıcı açıklama!

    Bu bilgiler ışığında kırılması beklenen ve kırıldığında başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde büyük hasara yol açması tahmin edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısının ne zaman kırılacağı bilinmiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin fay hattı ile Marmara Denizini'nden geçen fay hattının da bağlantısı bulunmuyor.
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? | Kahramanmaraş depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? AFAD'dan iddialar ile ilgili çarpıcı açıklama!

    Dolayısıyla "Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul'da da deprem olacak" iddiası gerçeği yansıtmıyor. 
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? | Kahramanmaraş depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? AFAD'dan iddialar ile ilgili çarpıcı açıklama!

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

    Prof. Dr. Zeki Gündüz, "Kahramanmaraş’ta 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası "Acaba beklenen İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna Prof. Dr. Zeki Gündüz, "İkisi farklı fay hattı üzerinde iller. Bu yüzden olası İstanbul depremini etkileyebileceği pek mümkün değil" dedi.
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? | Kahramanmaraş depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? AFAD'dan iddialar ile ilgili çarpıcı açıklama!

    UZMAN İSİMDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

    Sabaha karşı saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi ve 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Yaşanan büyük deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Gündüz hasarlı binalar ile ilgili de uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Zeki Gündüz ayrıca beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak da, "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul’u etkilemesi pek mümkün değil" dedi.
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? | Kahramanmaraş depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? AFAD'dan iddialar ile ilgili çarpıcı açıklama!

    Deprem bölgesinde yaşanan kış şartlarından dolayı yardımların çok daha önemli olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Zeki Gündüz, "Ülkemizde deprem üreten iki tane fay hattı var. Biri Kuzey Anadolu, biri Doğu Anadolu Fay Hattı. Bu deprem Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti. Bu fay hatları sürekli belirli periyotlarda deprem üretmektedir. 180 km civarında bir kırılma meydana geldi. Bu kırılmanın medyana getirdiği bir boşalma hadisesi var. Fay hattının her iki ucunda da ileriki dönemlerde bir enerji birikmesi söz konusu. Bize düşen görev, nerde ne kadarlık bir deprem olduğunu öğrenmek değil depreme karşı hazırlıklı olmak. Binalarımızı, yapılarımızı sağlam hale getirmeliyiz. Binalarımız eski. En hızlı şekilde kentsel dönüşüme gidilmeli ve riskler en aza indirilmelidir" dedi.
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? | Kahramanmaraş depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? AFAD'dan iddialar ile ilgili çarpıcı açıklama!

    "Farklı fay hattı üzerindeler, etkilemesi mümkün değil"

    "İstanbul’u etkileyecek bir depremi tetikler mi” sorusu doğrultusunda da Prof. Dr. Gündüz, "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul’u etkilemesi pek mümkün değil tabi ki. Ayrı bir fay hattı üzerinde. Fakat sonuç itibariyle İstanbul’daki binalarımız da aynı riski maalesef taşımaktadır. Yapı stokumuz oldukça eski" şeklinde konuştu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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