"BİR ŞEYLER YAPILMASI GEREKİYOR"

Mahalle sakini Asiye Yüce, " 25- 30 senedir buradayız. Buradan kopuyor bazen yuvarlıyorlar taşları. Çocuklar dışarıda oynayamıyor. Benim evimin önüne düştü kaldırıp atıyoruz yapacak birşey yok. Belediyeye söyledik imza topladık Muhtar Bey'in de haberi var. Belediyenin ilgilenmesi gerekiyor. Birşeyler yapılması gerekiyor. " dedi. Bir başka mahalle sakini ise, " Yuvarlandığı zaman çocuklar da yuvarlıyor aşağı kadar iniyor " diye konuştu.