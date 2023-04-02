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Maltepe'de yamaçtan düşen kaya parçaları mahalleliyi tedirgin ediyor

İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı. Maltepe'de kaydedilen görüntülerde dev kayaların bir mahalleyi tehdit ettiği ortaya çıktı

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DHA

  • Maltepe'de yamaçtaki dev kayalar, yakınlarda bulunan yerleşim alanında yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

    DHA'da yer alan habere göre Kaya parçalarının koparak düştüğünü söyleyen mahalleli duruma bir çözüm bulunmasını istedi.
  • İstanbul'da dev kayalar mahalleyi tehdit ediyor! Maltepe'de kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi - Haberler

    Maltepe Başıbüyük Mahallesi Merve Sokak üzerindeki yamaçtaki dev kayalar, yakınlarda evleri bulunan mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, kayalardan kopan parçaların arabalara ve evlerinin önlerine düştüğünü söyleyerek duruma bir çözüm bulunmasını istediklerini belirtti. Kimi kayalarda ise yarıklar oluştuğu görüldü.
  • İstanbul'da dev kayalar mahalleyi tehdit ediyor! Maltepe'de kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi - Haberler

    "BİR ŞEYLER YAPILMASI GEREKİYOR" 

    Mahalle sakini Asiye Yüce, " 25- 30 senedir buradayız. Buradan kopuyor bazen yuvarlıyorlar taşları. Çocuklar dışarıda oynayamıyor. Benim evimin önüne düştü kaldırıp atıyoruz yapacak birşey yok. Belediyeye söyledik imza topladık Muhtar Bey'in de haberi var. Belediyenin ilgilenmesi gerekiyor. Birşeyler yapılması gerekiyor. " dedi. Bir başka mahalle sakini ise, " Yuvarlandığı zaman çocuklar da yuvarlıyor aşağı kadar iniyor " diye konuştu. 
  • İstanbul'da dev kayalar mahalleyi tehdit ediyor! Maltepe'de kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi - Haberler

    "BİRİSİ ÖLDÜKTEN SONRA MI GELİP ALINMASI LAZIM?"

    Mahalle sakini Şerafet Karaca ise, "30 senedir buradayız. Bu kayaları gelip alacağız diyorlar. Kimse gelip almıyor. Birisi öldükten sonra mı gelip alınması lazım. Ölmeden olmuyor mu bu işler. Taş yukarıdan geldi vurdu bir arabaya. Depremde ne kadar etkili olur onu bilemeyiz. Tehlikeli sonuçta, alınması lazım. Almaya niyetlendiler sonra vazgeçtiler nedense." dedi.
  • İstanbul'da dev kayalar mahalleyi tehdit ediyor! Maltepe'de kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi - Haberler
  • İstanbul'da dev kayalar mahalleyi tehdit ediyor! Maltepe'de kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi - Haberler
  • İstanbul'da dev kayalar mahalleyi tehdit ediyor! Maltepe'de kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi - Haberler
  • İstanbul'da dev kayalar mahalleyi tehdit ediyor! Maltepe'de kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi - Haberler

 

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