İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, elektrik dağıtım lşirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet sitesileri üzerinden duyuru yayımladı. Anadolu yakası ve Avrupa yakasından pek çok ilçede etkili olacak elektrik kesintisi ne zaman sona erecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektriklerin kesik olduğu bölgeler ve detaylar...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ 26 Temmuz 2018 Perşembe günü planlı kesinti programı
- MALKOÇOĞLU Mh., 306. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16107-28304 tm 28282 tm)
- CİHANGİR Mh., CİHANGİR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16168-3240)
- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16187-28827 tm 28810 tm 28302 tm)
- BALIKYOLU Mh., 482. Sk., 494. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16195-20892- dp:12)
- BAHÇELİEVLER Mh., KÜLTÜR Sk., DİZER Sk., RESSAM HALİM Sk., MEHMETÇİK Sk., KÖROĞLU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16205-451)
- BAHÇELİEVLER Mh., KADER Sk., FERİT SELİMPAŞA Cd., MELTEM 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16206-5)
- ATAKENT Mh., 229. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16217-12172)
- ATAKENT Mh., 229. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16218-12450)
- BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16232-23247 23215 23105)
- GAZİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16236-28001 tm 28507 tm 28176 tm)
- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KAZANCI YOKUŞU Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., SIRASELVİLER Cd., OSMANLI Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BİLLURCU Sk., İSTİKLAL Cd., SIRASELVİLER Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16169-3159)
- GÜMÜŞDERE Mh., KISIRKAYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16244-4325)
- ZEKERİYAKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Cd., SOĞUKSU Sk., AYAZMA Sk., TOPÇU Sk., SEYHAN Sk., DÖNMEZ Sk., ORTANCA KONAKLARI.DÖNMEZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16247-4303 4147 4778 )
- MERKEZ Mh., BESTEKAR TAHİRAĞA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16248-8505-8506-8507)
- EVREN Mh., BAHAR Cd., HALKALI Cd., MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16240-31534)
- 19 MAYIS Mh., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16249-22075-22168-22165)
- USKUMRUKÖY Mh., ATLAS ÇİÇEĞİ Sk., NİSAN Sk., SEZON Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16245-4487)
- İNÖNÜ Mh., 364. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16250-27300 DP:2)
- HAMİDİYE Mh., SOĞUKSU Cd., SÖYLER Cd., TUĞBA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16251-9387)
- ESENTEPE Mh., DEREBOYU Cd., DEDE KORKUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 16:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16252-9389
AYEDAŞ 26 Temmuz 2018 Perşembe günü planlı kesinti programı
ATAŞEHİR
|08:00 - 10:00 saat aralığında
|Mahalle: BARBAROS
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ŞEBBOY
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ
|11:00 - 13:00 saat aralığında
|Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL
Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ
|14:00 - 16:00 saat aralığında
|Mahalle: FEYZULLAH
Mahalle: BARBAROS
Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ŞEBBOY
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ
Mahalle: BARBAROS - Sokak: MOR SÜMBÜL
Mahalle: BARBAROS - Sokak: KIZIL BEGONYA
BEYKOZ
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: YAVUZ SELİM
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESKEN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKTİF
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARZU ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAZİ BAYRAM CAVUŞ
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KUBİLAY
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEĞER ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: OKYANUS ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KEFİR ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAMZE ÇIKMAZI
|12:15 - 16:00 saat aralığında
|Mahalle: YAVUZ SELİM
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PUL
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SELAM
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKTİF
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARZU ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ATILIM
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERCİYES ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAVAKLIK
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ALTIN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÖMÜR
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SERDİVAN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜLERYÜZ ÇIKMAZI
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HÜRMET ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TUR
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İDRAK ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TURUNÇ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAĞMUR
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞİRİN ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREÇOCAĞI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇAKMAK ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FIRIN
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇARDAK
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KARAYEL
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: OTLU
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU
Mahalle: RİVA - Sokak: KAYNARCA DERESİ
ÇEKMEKÖY
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CÖMERT
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLAY
MALTEPE
|14:15 - 18:00 saat aralığında
|Mahalle: ATAKENT
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KOÇ
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: DEDELER
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KELEBEK
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: LEFKE
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAVUZ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YILMAZER
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: AKDENİZ
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: KOZYATAĞI
Mahalle: CEVİZLİ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: MELEK
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAVUZ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: METE
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ADNAN BEY
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ATİLLA
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DİDEM
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ÇEVİK
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ŞEKER ÇIKMAZI
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CENGİZ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ZAFERLİ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NUR
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: OLAY ÇIKMAZI
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜZİDE
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAREN
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: LEFKE
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: NAR
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: BURÇAK
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: AKDENİZ
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ
PENDİK
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İKTİSAT
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEMSİL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TOPRAK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜLKÜ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜSAADE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SAMANYOLU
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARAYCIK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KILIÇ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VEFA
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEYFİYET
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KURUCU
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEYTİNLİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEBLİĞ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞİLE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TARKAN
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SELVER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMAVER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HÜNKAR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜLHAN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLZADE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEKBİR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İSKELE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İZCİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEKLİF
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAN YOLU
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VAROL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SALINCAK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEYTİNLİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİLLİ EGEMENLİK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖDEV
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AVRUPA
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDIN TEPE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYFER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KULELİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESEN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GELİN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GİDER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLAY
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLYALI
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARITAŞ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SANSAR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DESEN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARAYBOSNA
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAT
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BEKLENEN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SELAM
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SELDA
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMRA
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SÜLÜN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ŞELALE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENER
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PRENSES
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERNEK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RAMİZ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DURUL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BOSTANLI
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KATİP
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEMEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜLKÜ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜSAADE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KURUCU
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ADIVAR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ATEŞ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALBAYRAK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVVEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESENLİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜLAYİM
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GECE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖNÜL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EMİN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YADELLER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERAAT
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SONSUZ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OYAL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİSTEM
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARI
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENGÜL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PINARLI KAYA
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DADAŞ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: REDİF
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KUŞBURNU
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İHSAN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERCAN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜÇGEN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NAKKAŞ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAŞAR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL EVLER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KILIÇ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDINCIK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALKIŞ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURAK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURCU
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURÇAK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HIZIR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SADIR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OFLU
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNCÜ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PAZAR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞİRİNLER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMT
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SENEM
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TAHKİM
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SÖZERİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞEHİT ASLAN PALUT
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TARKAN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SABİT ÇAVUŞ
|13:30 - 17:00 saat aralığında
|Mahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: FIRAT
Mahalle: MEVLANA - Sokak: FERHAT
Mahalle: YENİDOĞAN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SÜMBÜL
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SAADET
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BADEM
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İNEBOLU
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: RESSAM
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: DALGA
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: HUZUR
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AKIN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AMAÇ
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEYZA
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: CELİL
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇATAL
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇAYIR
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TUNAHAN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: HANDEGÜL
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ŞERİF
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ŞÜKRAN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: UFUK
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: GEVHER
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: MÜŞTAK
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İLBA
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İSMET
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: MEHTAP
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: PERİ
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: RAHMAN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: RECEP
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: EFTELYA
Mahalle: MERVE - Sokak: SIDDIK
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARAYEMİŞ
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEV
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DARILMAZ
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DUMANLAR
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EMRAH
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: VAROL
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÖZTOK
ŞİLE
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU (İSAKÖY MERKEZ)
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: DUT
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSAKÖY
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSA PAŞA
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: ORTAYOL
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: OKUL
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: BAHTİYAR
SULTANBEYLİ
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Mahalle: ADİL
Mahalle: ADİL - Sokak: ARALIK
Mahalle: ADİL - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: ADİL - Sokak: TUNA
Mahalle: ADİL - Sokak: VEZNECİLER
Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMHERİ
Mahalle: ADİL - Sokak: ÇAYKARA
Mahalle: ADİL - Sokak: İHVAN
Mahalle: ADİL - Sokak: EKOL
Mahalle: ADİL - Sokak: EFLATUN
Mahalle: ADİL - Sokak: KALECİ
Mahalle: ADİL - Sokak: MERVE
Mahalle: ADİL - Sokak: SAİD NURSİ
Mahalle: ADİL - Sokak: YILDIZ
Mahalle: ADİL - Sokak: KARÇİÇEĞİ
Mahalle: ADİL - Sokak: ESENYALI
Mahalle: ADİL - Sokak: CİNGÖZ
Mahalle: ADİL - Sokak: BALDEMİR
Mahalle: ADİL - Sokak: BARLAS
Mahalle: ADİL - Sokak: CESARET
Mahalle: ADİL - Sokak: CESUR
Mahalle: ADİL - Sokak: CİNAS
Mahalle: ADİL - Sokak: ÇAMOVA
Mahalle: ADİL - Sokak: KERVANSARAY
Mahalle: ADİL - Sokak: PELİTÖREN
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Mahalle: ADİL - Sokak: BALIKLI
Mahalle: ADİL - Sokak: SELAM
Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMZEM
Mahalle: ADİL - Sokak: ŞEFKAT
Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLİZAR
TUZLA
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Mahalle: AYDINLI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKARSU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ATLAS
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÖRGÜLÜ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUSA
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ADIVAR
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞİMŞEK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUYU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: DİLBER
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAHRAMAN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: YAZMA
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZLEM
Mahalle: AYDINLI - Sokak: DİDEM
Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZGE
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: TAKVA
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAŞKOMUTAN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ASLI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: NİHAVENT
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEKTEP
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYNALI KUYU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUMRU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BERRA
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLDEMET
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAVAK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERSAADET
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIRÇEŞME
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇARŞI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLÜMSER
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAĞLAR
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAYIR
Mahalle: AYDINLI - Sokak: SÜMBÜL
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MÜRŞİT
Mahalle: AYDINLI - Sokak: YEŞİLVADİ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜVENÇ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: PELİN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: OLGUN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: RAHMET
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜMÜŞ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: TAMER
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEHİR
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ARASTA
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARDEŞ
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZÜDOĞRU
ÜMRANİYE
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÇAYELİ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: KUBİLAY
Mahalle: ATAKENT - Sokak: YASEMİN
Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU
Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA
Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA
|12:00 - 17:00 saat aralığında
|Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DEMİR
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHİT ALİ ÇELİK
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: GELİBOLU
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: LALEGÜL
Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: ATAKENT - Sokak: KUBİLAY
Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU
Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DERE
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AKDENİZ
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HARMAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ALTINOVA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KAPTANOĞLU OKUL
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SEREN
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Mahalle: ATAKENT - Sokak: CİVANMERT
Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÜLERYÜZ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: KUBİLAY
Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKYAR
Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU
Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA
ÜSKÜDAR
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Mahalle: BULGURLU - Sokak: KARLIDERE
Mahalle: BULGURLU - Sokak: ÖZİLHAN
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