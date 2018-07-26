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İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçede bugün planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ bugün yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili bilgilendirmeyi resmi internet siteleri üzerinden yaptı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve "elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı

26.07.2018 - 11:51 | Güncelleme:

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, elektrik dağıtım lşirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet sitesileri üzerinden duyuru yayımladı. Anadolu yakası ve Avrupa yakasından pek çok ilçede etkili olacak elektrik kesintisi ne zaman sona erecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektriklerin kesik olduğu bölgeler ve detaylar...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ 26 Temmuz 2018 Perşembe günü planlı kesinti programı

- MALKOÇOĞLU Mh., 306. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16107-28304 tm 28282 tm)

- CİHANGİR Mh., CİHANGİR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16168-3240)

- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16187-28827 tm 28810 tm 28302 tm)

- BALIKYOLU Mh., 482. Sk., 494. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16195-20892- dp:12)

- BAHÇELİEVLER Mh., KÜLTÜR Sk., DİZER Sk., RESSAM HALİM Sk., MEHMETÇİK Sk., KÖROĞLU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16205-451)

- BAHÇELİEVLER Mh., KADER Sk., FERİT SELİMPAŞA Cd., MELTEM 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16206-5)

- ATAKENT Mh., 229. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16217-12172)

- ATAKENT Mh., 229. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16218-12450)

- BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16232-23247 23215 23105)

- GAZİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16236-28001 tm 28507 tm 28176 tm)

- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KAZANCI YOKUŞU Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., SIRASELVİLER Cd., OSMANLI Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BİLLURCU Sk., İSTİKLAL Cd., SIRASELVİLER Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16169-3159)

- GÜMÜŞDERE Mh., KISIRKAYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16244-4325)

- ZEKERİYAKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Cd., SOĞUKSU Sk., AYAZMA Sk., TOPÇU Sk., SEYHAN Sk., DÖNMEZ Sk., ORTANCA KONAKLARI.DÖNMEZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16247-4303 4147 4778 )

- MERKEZ Mh., BESTEKAR TAHİRAĞA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16248-8505-8506-8507)

- EVREN Mh., BAHAR Cd., HALKALI Cd., MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16240-31534)

- 19 MAYIS Mh., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16249-22075-22168-22165)

- USKUMRUKÖY Mh., ATLAS ÇİÇEĞİ Sk., NİSAN Sk., SEZON Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16245-4487)

- İNÖNÜ Mh., 364. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16250-27300 DP:2)

- HAMİDİYE Mh., SOĞUKSU Cd., SÖYLER Cd., TUĞBA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16251-9387)

- ESENTEPE Mh., DEREBOYU Cd., DEDE KORKUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 16:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16252-9389

AYEDAŞ 26 Temmuz 2018 Perşembe günü planlı kesinti programı

ATAŞEHİR

08:00 - 10:00 saat aralığında Mahalle: BARBAROS 
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ŞEBBOY 
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ 
11:00 - 13:00 saat aralığında Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL 
Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA 
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ 
14:00 - 16:00 saat aralığında Mahalle: FEYZULLAH 
Mahalle: BARBAROS 
Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA 
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ŞEBBOY 
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ 
Mahalle: BARBAROS - Sokak: MOR SÜMBÜL 
Mahalle: BARBAROS - Sokak: KIZIL BEGONYA 

BEYKOZ

09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: YAVUZ SELİM 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESKEN 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKTİF 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARZU ÇIKMAZI 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAZİ BAYRAM CAVUŞ 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KUBİLAY 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEĞER ÇIKMAZI 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: OKYANUS ÇIKMAZI 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KEFİR ÇIKMAZI 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAMZE ÇIKMAZI 
12:15 - 16:00 saat aralığında Mahalle: YAVUZ SELİM 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PUL 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SELAM 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKTİF 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARZU ÇIKMAZI 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ATILIM 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERCİYES ÇIKMAZI 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAVAKLIK 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ALTIN 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÖMÜR 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SERDİVAN 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE 
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜLERYÜZ ÇIKMAZI 
09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HÜRMET ÇIKMAZI 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TUR 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İDRAK ÇIKMAZI 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TURUNÇ ÇIKMAZI 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAĞMUR 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞİRİN ÇIKMAZI 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREÇOCAĞI 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇAKMAK ÇIKMAZI 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FIRIN 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇARDAK 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KARAYEL 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: OTLU 
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR 
09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU 
Mahalle: RİVA - Sokak: KAYNARCA DERESİ 

ÇEKMEKÖY

 

09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM 
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CÖMERT 
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT 
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ 
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLAY 

MALTEPE

 

14:15 - 18:00 saat aralığında Mahalle: ATAKENT 
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA 
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KOÇ 
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: DEDELER 
10:00 - 14:00 saat aralığında Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KELEBEK 
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: LEFKE 
09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAVUZ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YILMAZER 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: AKDENİZ 
09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: KOZYATAĞI 
Mahalle: CEVİZLİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: MELEK 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAVUZ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: METE 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ADNAN BEY 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ATİLLA 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DİDEM 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ÇEVİK 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ŞEKER ÇIKMAZI 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CENGİZ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ZAFERLİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NUR 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: OLAY ÇIKMAZI 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜZİDE 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAREN 
10:00 - 14:00 saat aralığında Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: LEFKE 
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: NAR 
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: BURÇAK 
09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: AKDENİZ 
09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NUR 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜLTUTAN 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ŞENOL 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DOĞU 
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜZİDE 

PENDİK



09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İKTİSAT 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEMSİL 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TOPRAK 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜLKÜ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜSAADE 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SAMANYOLU 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARAYCIK 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KILIÇ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VEFA 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEYFİYET 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KURUCU 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEYTİNLİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEBLİĞ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞİLE 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TARKAN 
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SELVER 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMAVER 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HÜNKAR 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜLHAN 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLZADE 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEKBİR 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İSKELE 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İZCİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEKLİF 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAN YOLU 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VAROL 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SALINCAK 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEYTİNLİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİLLİ EGEMENLİK 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖDEV 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AVRUPA 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDIN TEPE 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYFER 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KULELİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESEN 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GELİN 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GİDER 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLAY 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLYALI 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARITAŞ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SANSAR 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DESEN 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARAYBOSNA 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAT 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BEKLENEN 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SELAM 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SELDA 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMRA 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SÜLÜN 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ŞELALE 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENER 
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PRENSES 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERNEK 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RAMİZ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DURUL 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BOSTANLI 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KATİP 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEMEL 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜLKÜ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜSAADE 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KURUCU 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ADIVAR 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ATEŞ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALBAYRAK 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVVEL 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESENLİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜLAYİM 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GECE 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖNÜL 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EMİN 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YADELLER 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERAAT 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SONSUZ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OYAL 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİSTEM 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARI 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENGÜL 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PINARLI KAYA 
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DADAŞ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: REDİF 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KUŞBURNU 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İHSAN 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERCAN 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜÇGEN 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NAKKAŞ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAŞAR 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL EVLER 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KILIÇ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDINCIK 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALKIŞ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURAK 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURCU 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURÇAK 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HIZIR 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SADIR 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OFLU 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNCÜ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PAZAR 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞİRİNLER 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMT 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SENEM 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TAHKİM 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SÖZERİ 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞEHİT ASLAN PALUT 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TARKAN 
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SABİT ÇAVUŞ 
 
SANCAKTEPE
 


13:30 - 17:00 saat aralığında Mahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: FIRAT 
Mahalle: MEVLANA - Sokak: FERHAT 
Mahalle: YENİDOĞAN 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SÜMBÜL 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SAADET 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BADEM 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İNEBOLU 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: RESSAM 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: DALGA 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: HUZUR 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AKIN 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AMAÇ 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEYZA 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: CELİL 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇATAL 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇAYIR 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TUNAHAN 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: HANDEGÜL 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ŞERİF 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ŞÜKRAN 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: UFUK 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: GEVHER 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: MÜŞTAK 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İLBA 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İSMET 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: MEHTAP 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: PERİ 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: RAHMAN 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: RECEP 
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: EFTELYA 
Mahalle: MERVE - Sokak: SIDDIK 
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARAYEMİŞ 
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEV 
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DARILMAZ 
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DUMANLAR 
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EMRAH 
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: VAROL 
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÖZTOK 

ŞİLE

 

10:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU (İSAKÖY MERKEZ) 
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: DUT 
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSAKÖY 
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSA PAŞA 
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: ORTAYOL 
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: OKUL 
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: BAHTİYAR 

SULTANBEYLİ

 

09:00 - 13:00 saat aralığında Mahalle: ADİL 
Mahalle: ADİL - Sokak: ARALIK 
Mahalle: ADİL - Sokak: BEYKOZ 
Mahalle: ADİL - Sokak: TUNA 
Mahalle: ADİL - Sokak: VEZNECİLER 
Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMHERİ 
Mahalle: ADİL - Sokak: ÇAYKARA 
Mahalle: ADİL - Sokak: İHVAN 
Mahalle: ADİL - Sokak: EKOL 
Mahalle: ADİL - Sokak: EFLATUN 
Mahalle: ADİL - Sokak: KALECİ 
Mahalle: ADİL - Sokak: MERVE 
Mahalle: ADİL - Sokak: SAİD NURSİ 
Mahalle: ADİL - Sokak: YILDIZ 
Mahalle: ADİL - Sokak: KARÇİÇEĞİ 
Mahalle: ADİL - Sokak: ESENYALI 
Mahalle: ADİL - Sokak: CİNGÖZ 
Mahalle: ADİL - Sokak: BALDEMİR 
Mahalle: ADİL - Sokak: BARLAS 
Mahalle: ADİL - Sokak: CESARET 
Mahalle: ADİL - Sokak: CESUR 
Mahalle: ADİL - Sokak: CİNAS 
Mahalle: ADİL - Sokak: ÇAMOVA 
Mahalle: ADİL - Sokak: KERVANSARAY 
Mahalle: ADİL - Sokak: PELİTÖREN 
09:00 - 14:00 saat aralığında Mahalle: ADİL - Sokak: BALIKLI 
Mahalle: ADİL - Sokak: SELAM 
Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMZEM 
Mahalle: ADİL - Sokak: ŞEFKAT 
Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLİZAR 

TUZLA



10:00 - 14:00 saat aralığında Mahalle: AYDINLI 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKARSU 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ATLAS 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÖRGÜLÜ 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUSA 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ADIVAR 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞİMŞEK 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUYU 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: DİLBER 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAHRAMAN 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: YAZMA 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZLEM 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: DİDEM 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZGE 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: TAKVA 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAŞKOMUTAN 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ASLI 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: NİHAVENT 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEKTEP 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYNALI KUYU 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUMRU 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BERRA 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLDEMET 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAVAK 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERSAADET 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIRÇEŞME 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇARŞI 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLÜMSER 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAĞLAR 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAYIR 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: SÜMBÜL 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MÜRŞİT 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: YEŞİLVADİ 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜVENÇ 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: PELİN 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: OLGUN 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: RAHMET 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜMÜŞ 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: TAMER 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEHİR 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ARASTA 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARDEŞ 
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZÜDOĞRU 

ÜMRANİYE



09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÇAYELİ 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: KUBİLAY 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: YASEMİN 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ 
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA 
12:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DEMİR 
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHİT ALİ ÇELİK 
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: GELİBOLU 
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: LALEGÜL 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA 
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ATAKENT - Sokak: KUBİLAY 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ 
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DERE 
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK 
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AKDENİZ 
09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HARMAN 
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ALTINOVA 
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN 
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KAPTANOĞLU OKUL 
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SEREN 
13:00 - 16:00 saat aralığında Mahalle: ATAKENT - Sokak: CİVANMERT 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÜLERYÜZ 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: KUBİLAY 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKYAR 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU 
Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA 

ÜSKÜDAR

 

09:30 - 15:30 saat aralığında Mahalle: BULGURLU - Sokak: KARLIDERE 
Mahalle: BULGURLU - Sokak: ÖZİLHAN 
 

 

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