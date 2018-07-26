İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, elektrik dağıtım lşirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ resmi internet sitesileri üzerinden duyuru yayımladı. Anadolu yakası ve Avrupa yakasından pek çok ilçede etkili olacak elektrik kesintisi ne zaman sona erecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektriklerin kesik olduğu bölgeler ve detaylar...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ 26 Temmuz 2018 Perşembe günü planlı kesinti programı

- MALKOÇOĞLU Mh., 306. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16107-28304 tm 28282 tm)

- CİHANGİR Mh., CİHANGİR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16168-3240)



- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16187-28827 tm 28810 tm 28302 tm)



- BALIKYOLU Mh., 482. Sk., 494. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16195-20892- dp:12)



- BAHÇELİEVLER Mh., KÜLTÜR Sk., DİZER Sk., RESSAM HALİM Sk., MEHMETÇİK Sk., KÖROĞLU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16205-451)



- BAHÇELİEVLER Mh., KADER Sk., FERİT SELİMPAŞA Cd., MELTEM 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16206-5)



- ATAKENT Mh., 229. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16217-12172)



- ATAKENT Mh., 229. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16218-12450)



- BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16232-23247 23215 23105)



- GAZİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16236-28001 tm 28507 tm 28176 tm)



- CİHANGİR Mh., SIRASELVİLER Cd., KAZANCI YOKUŞU Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., SIRASELVİLER Cd., OSMANLI Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BİLLURCU Sk., İSTİKLAL Cd., SIRASELVİLER Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16169-3159)



- GÜMÜŞDERE Mh., KISIRKAYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16244-4325)



- ZEKERİYAKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Cd., SOĞUKSU Sk., AYAZMA Sk., TOPÇU Sk., SEYHAN Sk., DÖNMEZ Sk., ORTANCA KONAKLARI.DÖNMEZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16247-4303 4147 4778 )



- MERKEZ Mh., BESTEKAR TAHİRAĞA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16248-8505-8506-8507)



- EVREN Mh., BAHAR Cd., HALKALI Cd., MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16240-31534)



- 19 MAYIS Mh., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16249-22075-22168-22165)



- USKUMRUKÖY Mh., ATLAS ÇİÇEĞİ Sk., NİSAN Sk., SEZON Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16245-4487)



- İNÖNÜ Mh., 364. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16250-27300 DP:2)



- HAMİDİYE Mh., SOĞUKSU Cd., SÖYLER Cd., TUĞBA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16251-9387)



- ESENTEPE Mh., DEREBOYU Cd., DEDE KORKUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 16:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16252-9389

AYEDAŞ 26 Temmuz 2018 Perşembe günü planlı kesinti programı

ATAŞEHİR

08:00 - 10:00 saat aralığında Mahalle: BARBAROS

Mahalle: BARBAROS - Sokak: ŞEBBOY

Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ 11:00 - 13:00 saat aralığında Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARANFİL

Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA

Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ 14:00 - 16:00 saat aralığında Mahalle: FEYZULLAH

Mahalle: BARBAROS

Mahalle: BARBAROS - Sokak: BEGONYA

Mahalle: BARBAROS - Sokak: ŞEBBOY

Mahalle: BARBAROS - Sokak: ARDIÇ

Mahalle: BARBAROS - Sokak: MOR SÜMBÜL

Mahalle: BARBAROS - Sokak: KIZIL BEGONYA

BEYKOZ

09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: YAVUZ SELİM

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESKEN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKTİF

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARZU ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAZİ BAYRAM CAVUŞ

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KUBİLAY

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEĞER ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: OKYANUS ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KEFİR ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAMZE ÇIKMAZI 12:15 - 16:00 saat aralığında Mahalle: YAVUZ SELİM

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PUL

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SELAM

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKTİF

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARZU ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ATILIM

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERCİYES ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAVAKLIK

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ALTIN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÖMÜR

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SERDİVAN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜLERYÜZ ÇIKMAZI 09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HÜRMET ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TUR

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İDRAK ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TURUNÇ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAĞMUR

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞİRİN ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREÇOCAĞI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇAKMAK ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FIRIN

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇARDAK

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KARAYEL

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: OTLU

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR 09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU

Mahalle: RİVA - Sokak: KAYNARCA DERESİ

ÇEKMEKÖY

09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CÖMERT

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLAY

MALTEPE

14:15 - 18:00 saat aralığında Mahalle: ATAKENT

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KARACA

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: KOÇ

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: DEDELER 10:00 - 14:00 saat aralığında Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KELEBEK

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: LEFKE 09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAVUZ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YILMAZER

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: AKDENİZ 09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: KOZYATAĞI

Mahalle: CEVİZLİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: MELEK

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAVUZ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: METE

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ADNAN BEY

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ATİLLA

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DİDEM

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ÇEVİK

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ŞEKER ÇIKMAZI

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CENGİZ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ZAFERLİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NUR

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: OLAY ÇIKMAZI

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DENİZ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜZİDE

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAREN 10:00 - 14:00 saat aralığında Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: LEFKE

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: NAR

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: BURÇAK 09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: AKDENİZ 09:00 - 15:00 saat aralığında Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NUR

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜLTUTAN

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ŞENOL

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DOĞU

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: GÜZİDE

PENDİK

İlçe Seçin ATAŞEHİR BEYKOZ ÇEKMEKÖY MALTEPE PENDİK SANCAKTEPE ŞİLE SULTANBEYLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR



09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İKTİSAT

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEMSİL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TOPRAK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜLKÜ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜSAADE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SAMANYOLU

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARAYCIK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KILIÇ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VEFA

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KEYFİYET

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KURUCU

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEYTİNLİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEBLİĞ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞİLE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TARKAN 09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SELVER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMAVER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HÜNKAR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜLHAN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLZADE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEKBİR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İSKELE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İZCİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEKLİF

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAN YOLU

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: VAROL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SALINCAK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZEYTİNLİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MİLLİ EGEMENLİK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖDEV

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AVRUPA

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDIN TEPE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYFER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KULELİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESEN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GELİN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GİDER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLAY

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜLYALI

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARITAŞ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SANSAR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DESEN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARAYBOSNA

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HAT

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BEKLENEN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SELAM

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SELDA

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMRA

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SÜLÜN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ŞELALE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENER 09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PRENSES

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERNEK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RAMİZ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DURUL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BOSTANLI

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KATİP

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEMEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜLKÜ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜSAADE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KURUCU

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ADIVAR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ATEŞ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALBAYRAK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVVEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESENLİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜLAYİM

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GECE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖNÜL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EMİN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YADELLER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERAAT

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SONSUZ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OYAL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİSTEM

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARI

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENGÜL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PINARLI KAYA 09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DADAŞ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: REDİF

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KUŞBURNU

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İHSAN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TERCAN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜÇGEN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: NAKKAŞ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAŞAR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL EVLER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KILIÇ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDINCIK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALKIŞ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURAK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURCU

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BURÇAK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HIZIR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SADIR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OFLU

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÖNCÜ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PAZAR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞİRİNLER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SEMT

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SENEM

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TAHKİM

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SÖZERİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞEHİT ASLAN PALUT

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TARKAN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SABİT ÇAVUŞ SANCAKTEPE İlçe Seçin ATAŞEHİR BEYKOZ ÇEKMEKÖY MALTEPE PENDİK SANCAKTEPE ŞİLE SULTANBEYLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR



13:30 - 17:00 saat aralığında Mahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: FIRAT

Mahalle: MEVLANA - Sokak: FERHAT

Mahalle: YENİDOĞAN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SÜMBÜL

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SAADET

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BADEM

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İNEBOLU

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: RESSAM

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: DALGA

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: HUZUR

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AKIN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: AMAÇ

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: BEYZA

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: CELİL

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇATAL

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ÇAYIR

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: TUNAHAN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: HANDEGÜL

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ŞERİF

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ŞÜKRAN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: UFUK

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: GEVHER

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: MÜŞTAK

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İLBA

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İSMET

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: MEHTAP

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: PERİ

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: RAHMAN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: RECEP

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: EFTELYA

Mahalle: MERVE - Sokak: SIDDIK

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARAYEMİŞ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEV

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DARILMAZ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DUMANLAR

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EMRAH

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: VAROL

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÖZTOK ŞİLE 10:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU (İSAKÖY MERKEZ)

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: DUT

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSAKÖY

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSA PAŞA

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: ORTAYOL

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: OKUL

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: BAHTİYAR SULTANBEYLİ 09:00 - 13:00 saat aralığında Mahalle: ADİL

Mahalle: ADİL - Sokak: ARALIK

Mahalle: ADİL - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: ADİL - Sokak: TUNA

Mahalle: ADİL - Sokak: VEZNECİLER

Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMHERİ

Mahalle: ADİL - Sokak: ÇAYKARA

Mahalle: ADİL - Sokak: İHVAN

Mahalle: ADİL - Sokak: EKOL

Mahalle: ADİL - Sokak: EFLATUN

Mahalle: ADİL - Sokak: KALECİ

Mahalle: ADİL - Sokak: MERVE

Mahalle: ADİL - Sokak: SAİD NURSİ

Mahalle: ADİL - Sokak: YILDIZ

Mahalle: ADİL - Sokak: KARÇİÇEĞİ

Mahalle: ADİL - Sokak: ESENYALI

Mahalle: ADİL - Sokak: CİNGÖZ

Mahalle: ADİL - Sokak: BALDEMİR

Mahalle: ADİL - Sokak: BARLAS

Mahalle: ADİL - Sokak: CESARET

Mahalle: ADİL - Sokak: CESUR

Mahalle: ADİL - Sokak: CİNAS

Mahalle: ADİL - Sokak: ÇAMOVA

Mahalle: ADİL - Sokak: KERVANSARAY

Mahalle: ADİL - Sokak: PELİTÖREN 09:00 - 14:00 saat aralığında Mahalle: ADİL - Sokak: BALIKLI

Mahalle: ADİL - Sokak: SELAM

Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMZEM

Mahalle: ADİL - Sokak: ŞEFKAT

Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLİZAR TUZLA İlçe Seçin ATAŞEHİR BEYKOZ ÇEKMEKÖY MALTEPE PENDİK SANCAKTEPE ŞİLE SULTANBEYLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR



10:00 - 14:00 saat aralığında Mahalle: AYDINLI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKARSU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ATLAS

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÖRGÜLÜ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUSA

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ADIVAR

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞİMŞEK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUYU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: DİLBER

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAHRAMAN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: YAZMA

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZLEM

Mahalle: AYDINLI - Sokak: DİDEM

Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZGE

Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDINLIK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: TAKVA

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAŞKOMUTAN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ASLI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: NİHAVENT

Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEKTEP

Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYNALI KUYU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KUMRU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BERRA

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLDEMET

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAVAK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERSAADET

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIRÇEŞME

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇARŞI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜLÜMSER

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAĞLAR

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAYIR

Mahalle: AYDINLI - Sokak: SÜMBÜL

Mahalle: AYDINLI - Sokak: MÜRŞİT

Mahalle: AYDINLI - Sokak: YEŞİLVADİ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜVENÇ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: PELİN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: OLGUN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: RAHMET

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜMÜŞ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: TAMER

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR

Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEHİR

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ARASTA

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARDEŞ

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZÜDOĞRU ÜMRANİYE İlçe Seçin ATAŞEHİR BEYKOZ ÇEKMEKÖY MALTEPE PENDİK SANCAKTEPE ŞİLE SULTANBEYLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR



09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÇAYELİ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: KUBİLAY

Mahalle: ATAKENT - Sokak: YASEMİN

Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU

Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA

Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA 12:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DEMİR

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHİT ALİ ÇELİK

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: GELİBOLU

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: LALEGÜL

Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA 09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ATAKENT - Sokak: KUBİLAY

Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU

Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DERE

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AKDENİZ 09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HARMAN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ALTINOVA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KAPTANOĞLU OKUL

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SEREN 13:00 - 16:00 saat aralığında Mahalle: ATAKENT - Sokak: CİVANMERT

Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÜLERYÜZ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: KUBİLAY

Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKYAR

Mahalle: ATAKENT - Sokak: DADALOĞLU

Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA ÜSKÜDAR 09:30 - 15:30 saat aralığında Mahalle: BULGURLU - Sokak: KARLIDERE

Mahalle: BULGURLU - Sokak: ÖZİLHAN

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