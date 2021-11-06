AA

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken, bazı motorlar da seferlerine aksamalı devam ediyor.Bu nedenle Adalar'a gitmek isteyen vatandaşlar, Bostancı'da bulunan motorların sefer düzenlediği iskelede yoğunluk oluşturuyor.Bazı vatandaşlar, uzun süredir Adalar'a gitmek için beklediklerini belirterek, çalışan motorlarda yer bulmaya çalıştıklarını söyledi.Aksamalı olarak sefer düzenleyen bir motor ise Adalar'dan Bostancı'ya yolcu getirdi. İskelede bekleyenleri de alan motor, etkili olan sise rağmen Adalar'a hareket etti.

Anadolu Yakası'nda sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametiyle D-100 karayolu Maltepe ve Kartal bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.

Öte yandan İstanbul'un tarihi sembolleri Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Çamlıca Camisi sis altında kaldı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Kentte dünden bu yana devam eden sis, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Saat 08.00 itibarıyla iniş ve kalkışlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, sisin etkisinin azılmasıyla seferler yeniden başladı. Havalimanı saat 11.10'da kalkışa, 11.40'ta ise inişlere açıldı.