        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah bazı adreslere operasyon yapılarak 25 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 10:04 Güncelleme:
        FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah bazı adreslere operasyon yapıldığı ve 7'si aktif, 4'ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        BAZI ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bu sabah bazı adreslere operasyon yapıldı ve 7'si aktif, 4'ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı.

        25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Konuya ilişkin basınla paylaşılan bilgi notunda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ Terör Örgütü’ne yönelik 24 Mart 2026 tarihi saat 06.00 itibariyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgütün şifreli haberleşme aracı Bylock kullanıcısı olan, örgütsel ankesör-büfe arama kaydı bulunan, geçmiş yıllarda örgüt evlerinde kalmış, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı bulunan, örgüte müzahir Bank Asya’da hesabı bulunan ve 7’si aktif, 4’ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

