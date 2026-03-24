İstanbul'da FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah bazı adreslere operasyon yapıldığı ve 7'si aktif, 4'ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BAZI ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bu sabah bazı adreslere operasyon yapıldı ve 7'si aktif, 4'ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin basınla paylaşılan bilgi notunda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ Terör Örgütü’ne yönelik 24 Mart 2026 tarihi saat 06.00 itibariyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgütün şifreli haberleşme aracı Bylock kullanıcısı olan, örgütsel ankesör-büfe arama kaydı bulunan, geçmiş yıllarda örgüt evlerinde kalmış, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı bulunan, örgüte müzahir Bank Asya’da hesabı bulunan ve 7’si aktif, 4’ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.