İstanbul'da fırtına! Binanın çatısı uçtu

Kahramanmaraşta bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire tutuklandı

(AA) - Kahramanmaraşta, 2021 yılında hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisarın Dinar ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 2021de henüz 5 günlük D.E.Bye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B, Dinar ilçesinde bir polis merkezine gitti.Polise teslim olan Hazel D.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazel D.B. SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.- OlayKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde 26 Mayıs 2021de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.23 Ocakta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.