İstanbul'da fırtına! Kadıköy'de demir plakalar uçtu!

Kadıköy Caddebostan'da bir inşaatın demir plakaları şiddetli rüzgardan sokağa devrildi. Bir araç demir plakalar altında kalırken, sokaktan o sırada kimse olmaması faciayı önledi.

Olay Kadıköy Caddebostan Demirağa Çıkmazı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Gece boyunca etkili olan rüzgar sabah da etkili olunca bir inşaatın demir plakaları yola devrildi. Bir araç demirlerin altında kaldı.

Araçta maddi hasar meydana geldi. Sokakta o sırada kimse olmaması büyük bir faciayı önlerken, sokak trafiğe kapatıldı.