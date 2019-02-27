İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 114 farklı tür su ürünü getirildi.
Hale 2017 yılında 36 bin 516 ton su ürünü getirilirken, 2018 yılında bu rakam 55 bin 728 ton oldu.
Hale geçen yıl getirilen ilk 10 ürün arasında hamsi ilk sırada yer aldı. Hale 23 bin 833 ton hamsi getirilirken, yıl boyu ortalama kilogram fiyatı 6 lira 37 kuruş oldu.
Hamsiden sonra geçen yıl hale en çok palamut getirildi. Hale 7 bin 891 ton palamut ulaştırılırken, bu balığın kilogramı ortalama 13 lira 56 kuruştan satıldı.
ORTALAMA SATIŞ FİYATI EN YÜKSEK ÜRÜN LÜFER
Hale gelen su ürünleri arasında istavrit, üçüncü sırada yer aldı. 6 bin 348 ton istavritin hale girişi olurken ortalama kilogram satış fiyatı 8 lira 74 kuruş oldu.
En çok gelen ürünlerde istavriti, lüfer takip etti. 2 bin 717 ton lüfer hale girerken, kilogramı ortalama 49 lira 69 kuruştan satışa sunuldu.
Verilere göre, getirilen su ürünlerinde levrek beş, mezgit altıncı sırada yer aldı. 2018 yılında hale, bin 923 ton levrek, bin 785 ton mezgit girişi oldu. Yıl boyu levreğin kilogramı 20 lira 17 kuruş, mezgitin kilogramı 6 lira 49 kuruştan satıldı.
İthal uskumru hale getirilen ürünlerde yedinci, çipura sekizinci sırada yer aldı. Su haline bin 549 ton ithal uskumru, bin 420 ton çipura geldi. Yıl boyu ortalama satış fiyatı ithal uskumrunun 6 lira 82 kuruş, çipuranın 18 lira 97 kuruş oldu.
İstatistiklere göre, hale gelen su ürünlerinde tekir dokuzuncu, sardalya onuncu sırada yer aldı. Bin 168 ton tekir ve 774 ton sardalyanın 2018 yılında hale girişi oldu. Tekirin yıl boyu kilogramı ortalama 18 lira 31, sardalya 4 lira 56 kuruştan satıldı.
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