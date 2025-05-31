İstanbul'da 'Gezi' yürüyüşüne izin çıkmadı Gezi Parkı olaylarının 12. yıldönümünü anmak üzere yapılan gösteri çağrısının ardından Taksim Meydanı ve metro istasyonları kapatıldı. Mis Sokak'ta toplanan ve açıklamalarının ardından İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Bazı göstericiler gözaltına alındı

Habertürk Giriş: 31.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 31.05.2025 - 22:08 facebook

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