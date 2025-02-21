İstanbul'da kar şiddetini arttırdı

İstanbul'u 2 gündür etkisini sürdüren yağış, birçok ilçeyi beyaza bürüdü. AA'nın haberine göre; Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Esenyurt, Silivri ve Sultangazi'de yağış vatandaşlara kar sevinci yaşattı.

Vatandaşlar karın tadını kar topu oynayarak çıkarırken, araçlarıyla yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Sultangazi ve Küçükçekmece'de bazı vatandaşlar kar yağışı altında halay çekti.

Taksim Meydanı’nda gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışının bastırması ile yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkardı.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Beykoz, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar'da yağış etkisini sürdürdü.

Pendik'te vatandaşlar kar topu oynayıp halay çekerken, Kartal Yakakent Caddesi'nde bir otomobilin kayarak kamyonete çarptığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul Valiliğince alınan karar doğrultusunda motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışına ilişkin yasak başladı.