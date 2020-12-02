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İstanbul'da kasımda en çok domatesin fiyatı arttı

İTO verilerine göre, kasımda fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kalemi yüzde 33,54 ile domates oldu. Bu dönemde fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 17,90 ile limon olarak belirlendi

İstanbul'da kasımda en çok domatesin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO),kentte kasımda fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 33,54 ile domates olduğunu bildirdi.

İTO tarafından Kasım 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 99’unun perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

KASIM AYINDA DOMATESİN FİYATI YÜZDE 33.54 ARTTI

Kasım ayında yüzde 33,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates olarak belirlendi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 22,24 ile kabak, diğer harcamalar grubundan yüzde 19,27 ile mahkeme ve avukatlık ücretleri, gıda harcamaları grubundan yüzde 17,91 ile taze fasulye ve yüzde 17,33 ile yumurta oldu.

LİMON YÜZDE 17.90 UCUZLADI

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 17,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan yüzde 17,30 ile ayva, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,20 ile çarşaf, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 12,87 ile muz ve yüzde 5,72 ile yeşil soğan olarak belirlendi.

Kasım ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Değişim (Yüzde)
Taze Fasulye17,91
Ispanak5,50
Limon-17,90
Ayva-17,30
Muz-12,87
Yeşil Soğan-5,72
Mandalina-4,46
Mevsim Dışı Tarım ÜrünleriAylık Değişim (Yüzde)
Domates33,54
Kabak22,24
Sivri Biber7,63
Salatalık-3,15
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler
Mahkeme ve Avukatlık Ücreti19,27
Yumurta17,33
Gazyağı10,97
Çocuk Mamaları10,09
Hazır Çorbalar9,51
Tavuk9,29
Akide Şekeri9,22
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti8,42
Çamaşır Suyu8,32
Fuel Oil7,78
Ekmek6,81
Sıvı Yağlar5,47
Çarşaf-15,20

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