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        Haberler Ekonomi Emlak İstanbul'da konutta dolar bazlı düşüş serisi 7. ayında - Emlak Haberleri

        İstanbul'da konutta dolar bazlı düşüş serisi 7. ayında

        TCMB, Nisan 2024'e dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. İstanbul'da ortalama konut fiyatlarındaki dolar bazında düşüş 7. ayını gördü. Türkiye ortalamasında ise dolar bazında 6 ay sonra ilk kez yükseliş yaşandı. İstanbul'da dolar bazında konut fiyatı ortalaması 18 ay öncesine döndü

        Giriş: 25.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:47
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        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2024'e ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini duyurdu. Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 48,4 oranında arttı, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak ise yüzde 13,3 oranında azaldı. Aylık artış ise yüzde 2,2 oldu.

        Aylık yükseliş İstanbul'da yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 3, İzmir'de ise yüzde 1,9 oranında gerçekleşti. Yıllık olarak ise İstanbul'da yüzde 37,6, Ankara'da yüzde 58,9, İzmir'de yüzde 45,1 oranında artış gözlemlendi.

        İSTANBUL'DA DOLAR BAZINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

        Ortalama konut fiyatlarında dolar bazında bakıldığında İstanbul'daki düşüş 7. ayı gördü. Türkiye ortalamasında ise 6 ay sonra ilk kez yükseliş yaşandı. İstanbul'da metrekare başına ortalama fiyat, 1429 dolarla Eylül 2022'den beri en düşük seviyeye geriledi. Türkiye ortalaması ise 1003,5 dolar ile Temmuz 2023'teki seviye döndü.

        Tarih Türkiye ort ($) İstanbul ort ($)
        2024-04 1003.53 1429.45
        2024-03 995.83 1436.04
        2024-02 1019.08 1474.92
        2024-01 1027.65 1500.22
        2023-12 1048.33 1522.51
        2023-11 1057.73 1555.92
        2023-10 1077.17 1590.09
        2023-09 1078.48 1616.72
        2023-08 1030.24 1545.53
        2023-07 1001.54 1493.67
        2023-06 1064.40 1608.88
        2023-05 1194.51 1822.11
        2023-04 1180.71 1815.06
        2023-03 1144.94 1773.49
        2023-02 1085.76 1685.56
        2023-01 994.22 1538.81
        2022-12 950.93 1493.60
        2022-11 911.38 1440.72
        2022-10 890.38 1431.69
        2022-09 865.78 1403.01
        2022-08 834.98 1357.95
        2022-07 799.68 1297.03
        2022-06 765.00 1251.60
        2022-05 763.26 1252.56
        2022-04 717.97 1173.77
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