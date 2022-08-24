UEFA Şampiyonlar Ligi'de kura heyecanı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off aşamasında son maçlar oynanıyor. Rakibini eleyerek play-off maçlarını geçen takımların grup maçlarına kalacağı kura İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA kuraları saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...