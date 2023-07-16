İstanbul'da mide küçültme ameliyatına giren genç kız hayatını kaybetti

Kağıthane´de bir restoranda kasiyer olarak çalışan Rojin Elveren (19) mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

103 kilo olan ve başta ameliyata sıcak bakmayan ailesini ikna eden Rojin Elveren, iddiaya göre önce Kağıthane Yeşilce Mahallesi´nde bulunan bir kliniğe gitti. Burada görüştüğü doktora 5 bin lira kapora veren genç kız, Bağcılar´da bir hastaneye yönlendirildi. Mide küçültme ameliyatı için hastane yetkilileriyle görüşüp 38 bin lira karşılığında anlaşan Rojin Elveren, 12 Temmuz Çarşamba günü girdiği ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Hastane odasında kızlarının ameliyattan çıkmasını beklerken ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğulurken genç kızın cenazesi ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mide küçültme ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Rojin Elveren, 13 Temmuz Perşembe günü kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa mezarlığında defnedildi. Rojin Elveren´in cenazesine katılan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken olay nedeniyle soruşturma başlatıldı.

"HASTANE VE DOKTORLARIN İHMALİ KIZIMI ÖLDÜRDÜ"

Rojin Elveren´in babası Murat Elveren "Kızım 103 kiloydu, kilosundan şikayetçi olduğu için ameliyat olmak istedi. Aslında kilosu fazla değildi. Mide ameliyatına elverişli değildi, ben izin vermedim sonra beni ikna etti. Önce Kağıthane Yeşilce Mahallesi´nde bir kliniğe gittik buradaki doktor 5 bin lira kaparo alarak Bağcılar´da bir hastaneye yönlendirdi. Kızım da oraya gitti konuşup para konusunda anlaşıp gün alıyor. Gün içinde biz kızımla hastaneye gittik güler yüzle tahlillere başladık imza aldılar kızımdan ben de kızımın yanında olmak için orada genel sağlık kontrolü yaptırayım dedim. Kızım da ben de EKG çektirdik. Dahiliye doktoru kızıma sadece 'Alkol sigara kullanıyor musun' diye sordu. Sonra ameliyata elverişli diye gönderdiler. Herhangi bir test yapılmadan 40 dakika içinde kızımı ameliyata aldılar. Kızımı resmen orada öldürdüler. Hastane ve doktorun büyük ihmali var." dedi.

"AMELİYAT YARIM SAAT DEDİLER, BİR BUÇUK SAAT SONRA GELİP KIZINIZI ENTÜBEYE ALDIK DEDİLER"

Baba Elveren "Ameliyata alırken yarım saat sonra kızınızı odanızda görürsünüz dediler 1 buçuk saat geçti hala, kızım gelmedi. 2 saat sonra 3-4 doktor odaya gelerek bize "hastamızı entübeye aldık" dediler. 'Kanama olduğu için kalbi iki kere durdu. İlkinde kalbi çalıştırdık ama ikincide geri getirmek için şu anda müdahale ediyoruz. Başhekim de şu anda kızınızla ilgileniyor' dedi. Sonraki saatlerde 'Makinaya bağlı, uğraşıyoruz, çalışıyoruz' diye bizi sürekli oyaladılar. En sonunda polisler eşliğinde gelen doktorlar bize 'başınız sağ olsun' dediler. Sonra o hastanede çalışan başka bir doktorun polise 'kızın atar damarını patlatmışlar, doktorun büyük hatası var' dediğini duyduk. Kızım öldükten sonra doktorlar apar topar hastaneyi terk etmişler. Para için kızımı öldürdüler. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız lütfen bu işin peşini bırakmasın. Biz şikayetçi olduk davamızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.