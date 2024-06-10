İstanbul'da müsilaj geri döndü: "Görür görmez kaçın denize girmeyin"

Dünyadaki tüm denizlerde müsilaj olduğunu söyleyen Çetintaş, "İstanbul Boğazı'nda üst akıntılar var. Üst akıntılar Karadeniz'den aşağı doğru geliyor. Karadeniz kıyıları olan ülkelerin kirliliği de bize geliyor. Tüm dünya denizlerinde müsilaj vardır. Karadeniz'deki kirlilik boğazlara girmeye başladığında suların da ısınmasıyla müsilaj oluşmaya başlıyor. Özellikle Boğaz'ın akıntısız yerlerinde oluşuyor" diye konuştu.