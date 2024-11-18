Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da okul servisinde kadın cinayeti: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da okul servisinde kadın cinayeti: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

        Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti. İstanbul Pendik'te servis şoförü B.K, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi G.Ö'yü silahla başından vurarak öldürdü, ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan B.K, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul servisinde kadın cinayeti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'deki kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

        Olay, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre servis şoförü B.K, okul servisinde sevgilisi G.Ö. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran B.K, sevgilisini başından vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.

        REKLAM

        KADIN OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kadın cinayeti
        #İstanbul Pendik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        En çok hangi bölge kazandırdı?
        En çok hangi bölge kazandırdı?
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı