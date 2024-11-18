İstanbul'da okul servisinde kadın cinayeti: Sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti. İstanbul Pendik'te servis şoförü B.K, okul servisinin içerisinde tartıştığı sevgilisi G.Ö'yü silahla başından vurarak öldürdü, ardından kendi kafasına ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan B.K, hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 18.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL