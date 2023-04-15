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İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

Takımı Igor Gorgonzola'nın maç için geldiği İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın cenazesi Milano’ya getirildi

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AA
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    Takımı Igor Gorgonzola'nın maç için geldiği İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın cenazesi Milano’ya getirildi.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, dün otopsi yapılan Ituma'nın cenazesi, Türk makamlarının izni doğrultusunda Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle bu sabah İstanbul'dan Milano'ya getirildi.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    Nijerya asıllı İtalyan voleybolcunun cenaze törenine ilişkin de bilgiler belli oldu. Buna göre, Julia Ituma için 18 Nisan Salı günü Milano'da San Filippo Neri kilisesinde cenaze töreni düzenlenecek.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    Diğer yandan, Julia Ituma'nın kulübü Igor Gorgonzola takımından yapılan yazılı açıklamada da, Türk ve İtalyan basınında çıkan bazı haberlerde belirtildiği gibi İtalyan voleybolcunun hayatını kaybetmeden önce takım arkadaşlarına veda mesajı atmadığı bildirildi.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olarak elenen Igor Gorgonzola'da oyuncu Julia Ituma, 12 Nisan'da sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da gelecek vadeden oyunculardan biri olarak gösteriliyordu.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    DETAYLAR-

    Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'in Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 yenip yarı finale kaldığı maçtan sonra trajik bir olay meydana geldi. İtalyan takımının genç oyuncularından Julia Ituma, kaldıkları otelin 6. katından düşerek yaşamını yitirdi.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    Sabah saat 05.30 sularında gerçekleşen olayın nedeni belirsizliğini korurken, Nijerya asıllı İtalyan voleybolcunun ölümünde intihar şüphesi ağır basıyor. Ituma'nın ölümüyle ilgili ortaya çıkan son dakika bilgileri de şüpheleri güçlendiriyor.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    Maçtan sonra Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otellerine gelen 19 yaşındaki genç sporcu 22.49-23.30 saatleri arasında koridorda telefonla konuştu. Telefonu kapattıktan sonra odanın kapısında çömelerek 1 saat boyunca oturan Ituma'nın daha sonra odaya girdiği ve bir daha çıkmadığı görüldü.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    SON MESAJI

    Edinilen bilgilere göre; Julia Ituma'nın ölümünden önce mobil uygulama üzerinden takım arkadaşı olmayan bir arkadaşı ile mesajlaştığı belirlendi.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    Genç voleybolcunun arkadaşına son mesajının "Hoşçakal" olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren emniyet görevlileri, Julia Ituma'nın mesajlaştığı şahsın kim olduğunun tespitine yönelik çalışma başlattı. 
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    Ituma'nın bazı takım arkadaşlarına bu kişiyi tanıyıp tanımadığını sorduğu öğrenilirken şüpheli ölümle ilgili olarak otel çalışanlarının da ifadelerine başvuruldu.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    Ayrıca Ituma'nın kaldığı odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi. Ituma'nın takım arkadaşlarının, mesajlaştığı kişiyi tanımadığı da öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalar sürdürülüyor.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Otel içerisindeki kamera görüntülerinde ise Ituma'nın takım arkadaşı İspanyol uyruklu Lucia Varela Gomez ile kaldığı odadan 22.49 sıralarında çıkarak telefonda konuştuğu, dalgın ve düşünceli şekilde odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    Ituma'nın kaldığı odaya otel görevlisi eşliğinde giren polis ekipleri, uykuda olan takım arkadaşı Gomez'i uyandırarak durumu bildirdi. Gomez'in, Julia Ituma ile en son saat 01.30 sıralarında konuştuğunu ve sonra uyuduğunu söylediği öğrenildi.
  • İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın naaşı ülkesine getirildi

    Ituma'nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.

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