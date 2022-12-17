Metro, gemi, uçak! Özel harekat polislerinden tatbikat

Tatbikat çerçevesinde araziye bırakılan personeller arazi taraması, helikopter eşliğinde hava destekli arama tarama, polis helikopterinin hedefi tespit etmesi çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler skorsky tipi helikopterle araziye iniş yaparak gerçeği aratmayan çatışmaya girdi. Arazide çatışma devam ederken, bir ekip de gölden zodyak bot ile gözetleme ve tespit atışı gerçekleştirdi. Arazide kırmızı beyaz sis bombası atan polisler, daha sonra Türk bayrağı açtı.

Arazideki tatbikatın ardından ekipler, polis savunma yöntemlerini gösterdi. Bıçaklı şüpheliyi etkisiz hale getirme, otobüste rehin alınan kişiyi kurtarma gibi bilgilendirmeler yapan ekipler daha sonra makineli silahlarla atış yaptı. Polis ekiplerinin atışlarına helikopter de destek verdi ve boş araziye ateş açtı.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Zafer Aktaş, özel harekatın önemli operasyonlara imza attığını belirterek, Ben özel harekât polis teşkilatımıza İstanbul teşkilatının görünen ve görünmeyen isimsiz kahramanlar olarak hitap ediyorum. Öncelikle İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, devlet otoritesini korumak gibi önemli görevlerde bulunuyorlar. Bunun devamında vatanımızın üzerinde emelleri olan hainler ve onların ülkemizdeki uzantıları PKK, KCK, YPG, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ ve PYD gibi terör örgütleri ile organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza attılar. Bu vesileyle size bu vesileyle sizden huzurlu hepsine teşekkür ediyorum dedi.