        İstanbul'da ramazanın ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da ramazanın ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

        İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde iftar saatinin de yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 18:31 Güncelleme: 19.02.2026 - 18:31
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
        Mesaisini tamamlayan İstanbulluların ramazanın ilk iftarına yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde her iki yönde de yoğunluk gözleniyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle ilerliyor.

        Kara yolunun Mecidiyeköy, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Yenibosna, Bakırköy, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece mevkilerinde de yoğunluk yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nda Seyrantepe'den, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar her iki yönde trafik yoğun seyrediyor. Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

        Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor.

        Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu gözleniyor.

        Anadolu Yakası

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında trafik yoğunluğu yer yer çift yönlü etkili oluyor.

        TEM Otoyolu’nda Kurtköy Kavşağı’nda başlayan yoğunluk, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor.

        Şile Otoyolu'nda Çekmeköy-Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor.

        Öte yandan, aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

