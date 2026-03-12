Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da sahte belge operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        İstanbul'da sahte belge operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        İstanbul'da düzenlenen operasyonda ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklulara sahte belge hazırladıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Sahte belge operasyonu: 13 gözaltı

        İstanbul'da düzenlenen operasyonda ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklulara sahte belge hazırladıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

        EKİPLER TESPİT EDEREK İNCELEME BAŞLATTI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelerek ikamet izni başvurusu yapanların sahte banka hesap dökümü ve belgelerle müracaatta bulunulduğunu tespit eden ekipler, bunları hazırlayan, temin eden ve düzenleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik inceleme başlattı.

        13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Teknik ve fiziki takibin ardından Fatih ve Ümraniye'de yabancı uyruklulara danışmanlık verdiği belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerdeki aramalarda ise 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ⁠ikamet ve çalışma izni alabilmek için oluşturulan sahte belgeler, çok sayıda dijital materyal ile farklı kişi ve kuruluşlar adına düzenlenmiş kaşe ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

