Çocuğunu hastaneye götürünce yakalandı

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, polis 2015-2018 yılları arasında Azerbaycanlı iki aile arasında işlenen 5 cinayetle ilgili detaylara ulaştı. Polisin son tespitlerine göre cinayetlerin nedeni intikamdı.
İLK CİNAYETTE TECAVÜZ İDDİASI
İlk cinayet Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi'nde 19 Aralık 2015 günü işlendi. Saat 23.30 sıralarında Azerbaycan uyruklu Ramil Mammadov, sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.
Cinayet Büro ekipleri yaptıkları araştırmada cinayeti kayıplara karışan Azerbaycan uyruklu Yapon G. ile oğlu Natik G.'nin işlediğini tespit etti. Zanlıların cinayeti bir yakınlarının uğradığı tecavüzün intikamını almak için işlediği iddia edildi.
KARDEŞTEN İNTİKAM CİNAYETİ
Bu olaydan 2 yıl sonra 15 Ocak 2017 günü bu kez Gaziosmanpaşa Şemsettinpaşa Mahallesi'nde Azerbaycan uyruklu Mişirhan
Aliyev uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin Sahip Mahmadov ile yanında bulunan 2 kişi olduğunu belirledi. Polisin çalışmasına göre, zanlı, ilk cinayete kurban giden Ramil Mammadov'un kardeşiydi. İddialara göre kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişilere karşılık vermişti.
KARŞILIKLI CİNAYETLER
Polis iki cinayetin faillerini yakalamak için çok yönlü çalışmalarını sürdürürken Sahip Mammadov, 8 Ağustos 2018 günü Gaziosmanpaşa'da bu kez öldürdüğü Mişirhan Aliyev'in kardeşi Ganjali Aliyev'i hedef aldı. Ganjali Aliyev de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bu cinayetten 14 gün sonra, 22 Ağustos günü, bu kez de Asıf Aliyev, Gaziosmanpaşa'nın Cengiz Topel Caddesi'nde Sahip Mammadov'un akrabası olan Ramil Mammadov'u öldürdü. Olayın ardında Asıf Aliyev kısa sürede yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SON CİNAYET
Seri cinayetlerin sonuncusu ise 7 Ekim 2018 günü yine Gaziosmanpaşa'da işlendi. Ruhil Agoyev, iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü. Bu saldırıyı ise Kasım Mammadov ve Mubarız Mammadov'un gerçekleştirdiği belirlendi. Kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ÇOCUĞUNU HASTANEYE GÖTÜRÜNCE YAKALANDI
Polis, üç yılda işlenen birbiriyle bağlantılı 5 cinayetle ilgili araştırmalarını derinleştirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Sahip Mammadov'un hasta çocuğunu hastaneye götürdüğünü tespit etti. Düzenlenen operasyonla işlenen iki cinayette de yer aldığı belirtilen Sahip Mammadov ile yanında bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Sahip Mammadov tutuklandı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Polis, Sahip Mammadov'un 8 Ağustos 2018'te Ganjali Aliyev'i öldürmesinden hemen önce Gaziosmanpaşa'da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüne ulaştı. Kamera görüntülerinde Mammadov'un, yanındaki iki kişiyle birlikte cinayetle ilgili planlama yaptığı belirtildi.
Polis cinayetlerle ilgili diğer şüphelilere yönelik çalışmasını ise sürdürüyor.
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