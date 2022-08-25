İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler? İSKİ arıza ile 25 Ağustos Perşembe İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyuruları ile belli oldu. İstanbullular Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek semtleri araştırıyor. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 25 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

25 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI