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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

        İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin bitimi ve kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:41 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:50
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        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
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        Haftanın üçüncü iş gününde, mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

        Avrupa Yakası'nda, Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ters istikamette de araçlar ağır seyrediyor.

        Trafik, Edirnekapı mevkisinde Edirne istikametinde yoğun, Ankara istikametinde ise daha akıcı ilerliyor.

        Avcılar D-100 kara yolu Beylikdüzü istikameti Firuzköy mevkisinde ve TEM Otoyolu Ankara istikametinde de trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

        Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Kartal arasında D-100 kara yolu Ankara istikametinde kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu gözleniyor. Kartal ve Bostancı mevkilerinde ise zaman zaman yoğunluk görülüyor.

        TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkisinde her iki yönde araçlar güçlükle seyrediyor.

        Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik akıcı seyrederken, ters istikamette yoğunluk yaşanıyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de her iki yönde geçişlerde yoğunluk gözleniyor.

        Özellikle TEM Otoyolu Hasdal mevkisinden başlayan trafik, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ümraniye ayrımına kadar sürüyor.

        Bölgedeki bazı ana arterler ile sahil yolu ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 80'e çıktı.

        Öte yandan, mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu.

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        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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