Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı - Güncel haberler

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

        İstanbul'da, mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:59 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında araç yoğunluğu görülüyor.

        TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir arasında her iki yönde trafik yoğunluğu oluşurken, Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

        Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Altunizade'ye kadar devam ederken, Avrupa Yakası istikametinde ise Kadıköy ve Üsküdar arasında artıyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye'de başlıyor.

        Öte yandan, sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

        REKLAM

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişine kadar trafiğin çift yönlü olarak durma noktasına geldiği gözleniyor.

        TEM Otoyolu'nda Kağıthane'den başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürerken, bazı mevkilerde trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.

        Hadımköy yolunda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde yoğun araç trafiği sürüyor.

        D-100 kara yolunda Beylikdüzü TÜYAP ile Avcılar arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

        TEM Otoyolu Kuzey Yan Yol ile Metris kavşağı arasındaki çift yönlü trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşatıyor.

        TEM Otoyolu Küçükçekmece, Tekstilkent, Metris Cezaevi, Gaziosmanpaşa mevkileri ile Basın Ekspres TEM bağlantı yolunda, D-100 kara yolunda ise Florya, Sefaköy, Şirinevler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinde trafik yoğunluğu görülüyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e yükseldi.

        Öte yandan, akşam iş çıkışında evlerine dönen vatandaşlar metrobüs, metro, otobüs, tramvay ve aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

        YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #yol durumu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı