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        İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor

        İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminde otoyol ve köprü girişlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:51 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:51
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        İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor
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        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde trafik çok yavaş ilerliyor. Edirne istikametinde yoğunluk Avcılar'dan başlarken özellikle Haramidere'de trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.

        Basın Ekspres Yolu Mahmutbey istikametinde ve Şirinevler'de de Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM bağlantı yolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere mevkilerinde de trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Kartal mevkilerinde trafik yoğunluğu gözlenirken TEM Otoyolu Sabiha Gökçen-Ataşehir ve Çamlıca gişeler yönünde yoğunluk yaşanıyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde de her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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