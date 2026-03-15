İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 527 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 4 araçta yapılan aramada 527 kilo 475 gram skunk madde ele geçirildi. Operasyonda 2'si yaşı küçük toplam 7 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 15.03.2026 - 11:40
İstanbul Narkotik polisi tarafından Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 527 kilo Skunk isimli uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
İHA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Küçükçekmece'de ortaklaşa uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
527 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 4 aracı eş zamanlı operasyonla durduran ekipler, yapılan aramada 527 kilo 475 gram Skunk maddesi ele geçirdi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 2’si yaşı küçük olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
