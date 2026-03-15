İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 527 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Cinsel saldırıyla suçladığı kişiyi duruşma çıkışı öldüren şüpheli: Sinirlerime hakim olamadım

Kocaeli'de, eski eşinin davalık olduğu Emrah Çeliksoy'u (35), tanık olarak dinlendiği duruşmada kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayıp, çıkışta kalbinden bıçaklayarak öldüren Sümeyye M.'nin (25) polise verdiği ilk ifadesinde yaşananlar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtildi.