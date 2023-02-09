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İstanbul'da yardım toplama merkezleri listesi! 2023 İstanbul'da yardım toplama yerleri neresi?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen depremlerle ilgili olarak yardımlar hız kesmeden devam ediyor. İşte, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın yardımlarını götürebilecekleri merkezler...

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  • İstanbul'da yardım toplama merkezleri listesi! 2023 İstanbul'da yardım toplama yerleri neresi? İstanbul yardım noktaları

    Toplamda 10 ilimizde ciddi bir etki gösteren deprem ile ilgili olarak yardımlar devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanından gelen yardımların yanı sıra İstanbul'dan da yardımlar tüm hızıyla sürüyor. İşte, İstanbullu vatandaşlarımızın yardımlarını gönderebileceği toplama noktaları...
  • İstanbul'da yardım toplama merkezleri listesi! 2023 İstanbul'da yardım toplama yerleri neresi? İstanbul yardım noktaları

    İSTANBUL’DA YARDIM TOPLANAN NOKTALARI

    * Arnavutköy: Arnavutköy Kapalı Spor Salonu

    * Avcılar: Firuzköy Atatürk Stadı

    * Bağcılar: Bağcılar Gençlik Merkezi

    * Bahçelievler: Kongre ve Nikâh Sarayı

    * Bakırköy: Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Spor Salonu

    * Bayrampaşa: Semih Erden Spor Kompleksi

    * Beşiktaş: Mustafa Kemal Merkezi

    * Beylikdüzü: Pazar İstanbul
  • İstanbul'da yardım toplama merkezleri listesi! 2023 İstanbul'da yardım toplama yerleri neresi? İstanbul yardım noktaları

    * Büyükçekmece: Belediye Hizmet Binası

    * Çekmeköy: Adnan Menderes Kültür Merkezi

    * Esenler: Tekstilkent E Girişi

    * Esenyurt: Kültür Merkezleri

    * Fatih: Topkapı Afet Yardım Çadırı

    * Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu/Spor Kompleksi

    * Güngören: Güngören Spor Kompleksi / Köyiçi Spor Kompleksi Otoparkı

    * Kadıköy: Belediye Başkanlık Binası/Evlendirme Dairesi
  • İstanbul'da yardım toplama merkezleri listesi! 2023 İstanbul'da yardım toplama yerleri neresi? İstanbul yardım noktaları

    * Kağıthane: Kağıthane Nikâh Salonu/Kültür Merkezleri

    * Küçükçekmece: Cennet Kültür Merkezi

    * Kartal: Kartal Ekolojik Pazar

    * Maltepe: Yalçın Kızılay Spor Merkezi/Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi

    * Pendik: Belediye tesisleri

    * Sancaktepe: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, Kadir Topbaş Kültür Merkezi

    * Sarıyer: Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi/Ferahevler Fen İşleri Müdürlüğü/Ana Hizmet Binası
  • İstanbul'da yardım toplama merkezleri listesi! 2023 İstanbul'da yardım toplama yerleri neresi? İstanbul yardım noktaları

    * Silivri: Yaşar Kemal Sergi Salonu

    * Sultanbeyli: Sultanbeyli Spor Salonu/Kent Meydanı

    * Sultangazi: Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi

    * Şişli: Belediye Hizmet Binası

    * Tuzla: AFAD Tuzla Kriz Merkezi

    * Ümraniye: Belediye Kapalı Pazar Alanı

    * Zeytinburnu: Belediye Atölye ve Garajlar Şefliği.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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