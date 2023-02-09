Toplamda 10 ilimizde ciddi bir etki gösteren deprem ile ilgili olarak yardımlar devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanından gelen yardımların yanı sıra İstanbul'dan da yardımlar tüm hızıyla sürüyor. İşte, İstanbullu vatandaşlarımızın yardımlarını gönderebileceği toplama noktaları...