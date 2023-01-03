Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! Son dakika: Çirkin teklifte bulunan müşteriyi tokatlayıp kovdu! - Güncel haberler
ABONE OL

Avcılar'da çirkin teklifte bulunan müşteriyi tokatlayıp kovdu!

İstanbul Avcılar'da iğrenç bir olay ortaya çıktı. İlçede işyeri sahibi olan Bircan Metin, yabancı uyruklu bir müşterinin kendisine cinsel birliktelik teklifinde bulunduğunu belirterek, "Cevap vermedim, çıkmasını istedim. Daha sonra istismarda bulundu. Ben de tartaklayarak onu dışarı attım. Ardından da polise şikayet ettim" dedi

İstanbul'da yaşandı! Son dakika: Çirkin teklifte bulunan müşteriyi tokatlayıp kovdu! - Güncel haberler
DHA

Avcılar'da işyerine gelen müşterinin kendisine cinsel birliktelik teklifinde bulunan yabancı uyruklu kişiyi tokatlayan Bircan Metin, polise giderek şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre olay, geçen perşembe günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayii Metin, işyerine gelen bozuk Türkçe ile konuşan yabancı uyruklu müşterinin siparişini verdi. İşyerine gelen kişi Bircan Metin´e el hareketleri ve sözle cinsel birliktelik teklifinde bulundu.

TOKAT ATIP KOVDU

Metin, bunun üzerine sinirlenerek işyerine gelen adamın yanına giderek birkaç tokat attı ve iterek dışarı çıkmasını istedi. Metin´in kovaladığı kişi koşarak uzaklaştı. Bircan Metin, polise giderek şikayetçi olurken güvenlik kamerası görüntülerini de teslim etti.

"RAHAT YÜRÜYEMİYORUZ, ÇALIŞAMIYORUZ"

Metin, müşterinin iki çikolata aldıktan sonra parasını verdiğini, daha sonra dönerek, kendisine erkek arkadaşı veya sevgilisi olup olmadığını sorduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Cevap vermedim, çıkmasını istedim. Daha sonra istismarda bulundu. Ben de tartaklayarak onu dışarı attım. Rahat yürüyemiyoruz. Çalışamıyoruz. Kapının önüne çıkamıyoruz. Mağduruz. Türkçe konuşmuyor, el hareketleri ile... Aksanı Arapça ama Türkçeyi çok az biliyor. Bana eşim, sevgilim olup olmadığını sordu. El hareketleri ile benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Ben de o sinirle kendisine bir tokat atarak onu dışarı attım."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Özer'den özel okulların 2023 ücretlerine ilişkin açıklama
GÜNDEM Bakan Özer'den özel okulların 2023 ücretlerine ...
Son dakika: Prof. Dr. Albay "Küçükçekmece Gölü 1. derece sit alanı ilan edilmeli!" -Güncel haberler
GÜNDEM Küçükçekmece Gölü'nün MR'ı çekildi! Prof. Dr. Albay: ...
Yunan unsurlarının geri ittiği 61 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Yunan unsurlarının geri ittiği 61 kaçak göçmen ...
İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi
Son dakika haberler | 12.6 milyon TL'lik haksız kazanç! 'Binbir surat' yakalandı! - Adana haberleri
GÜNDEM 12.6 milyon TL'lik haksız kazanç! 'Binbir surat' ...
Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 Emekli zammı ile zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
GÜNDEM Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak?
Son dakika haberler: Eski sevgilisi için ağabeyini öldürmüş!
GÜNDEM Eski sevgilisi için ağabeyini öldürmüş!
Son dakika: FETÖ'ye 'mahrem hizmetler' operasyonu! 22 gözaltı
GÜNDEM FETÖ'ye 'mahrem hizmetler' operasyonu! 22 gözaltı
Enflasyon farkı nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 memur ve emekli maaşı enflasyon farkı hesaplama
GÜNDEM Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır?
Son dakika: Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! 3 Ocak 2023 MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM Sis ve pus uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.