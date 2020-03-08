Derneği'nin Türkiye'de ilkini gerçekleştirdiği Kadın Mentörlük Yürüyüşü, 350 mentör ve mentinin katılımıyla gerçekleşti

Etkinlik kapsamında; yaşamda mücadele sonucunda bir varoluş sergilemiş “deneyimli kadın liderler (mentör)” ile mücadelenin ilk sürecini başarıyla geçmiş ama önünde gidilecek uzun bir yolu olan “gelişme sürecindeki kadın liderler (menti)”, Cemal Reşit Rey konser salonunda bir araya gelip Nişantaşı, Maçka, Harbiye sokaklarında ve Nişantaşı Sanat Parkı'nda yürürken deneyimlerini paylaştı. Kadın Mentörlük Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında 8 Mart 2020'de dünyanın 66 faklı ülkesinde 160 etkinlik organize edildi.





Şişli Belediye Belediyesi Başkanı Muammer Keskin; “Kadınlar özgür değilse, toplumlar özgür değildir. Ve kadınlar ne kadar güçlenirse, toplumlar o kadar güçlenir, gelişir. Biz, sosyal demokrat bir yerel yönetim olarak kadınların yaşam koşullarının iyileşmesini öncelikli politikalarımız arasında görüyoruz. Eğitimden sağlığa kadar yaşamın her alanında onları güçlendirecek hizmetler üretiyoruz. Kadınlara yönelik mesleki kurslarımız ve özel sağlık hizmetlerimizle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.



“Birbirimizden ilham alıyoruz”

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç; “Ne mutlu bize. Biliyoruz ki çok ortak noktamız, paylaşacak ve konuşacak çok konumuz var. Kol kola, yan yana yürümeye başladığımızda İstanbul daha güzel bir şehir olacak. Biz konuşup birbirimizden ilham aldıkça Türkiye ve dünya daha güvenli bir yer olacak. Bu dayanışma ağını genişletebilirsek dünyanın nasıl bir yer olacağını hayal edin” dedi.