Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Avrupa Ligi İstanbul'daki Avrupa Ligi final biletleri satışta!

        İstanbul'daki Avrupa Ligi final biletleri satışta!

        İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali için bilet satışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 00:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri satışa çıktı.

        Genel satışı yalnızca UEFA'nın sitesi üzerinden başlayan biletler için başvurular, 20 Mart Cuma günü saat 13.00'e kadar devam edecek.

        Toplam 37 bin 500 biletin 27 bin 500'ü doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken finale yükselen takımların her birine 11 bine kadar bilet tahsis edilebilecek.

        Kalan biletler ise dünya genelinde doğrudan Avrupa Ligi ve UEFA'nın sitesi üzerinden satışa sunulacak. Başvurusu kabul edilen futbolseverler ise en fazla iki bilet satın alabilecek.

        Engelli futbolseverler, talep etmeleri halinde bir adet ücretsiz refakatçi bileti de alabilecek.

        Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

        1. Kategori: 240 avro

        2. Kategori: 160 avro

        3. Kategori: 65 avro

        "Önce taraftarlar" kategorisi (finalist takımların taraftarlarına ayrılan kategori): 40 avro

        Engelli izleyiciler & finalist takımların taraftarları: 40 avro

