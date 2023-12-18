Haberler Gündem İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Naci Görür açıkladı: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri?

Fay hattı haritasına göre İstanbul'da en riskli ve dayanaklı ilçeler hangileri? Yurt genelinde süren bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi araştırılırken 18 Kasım Pazartesi günü Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından "İstanbul'daki en riskli, orta riskli ve depreme dayanıklı semtler hangileri?" sorusu gündeme geldi. Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla iligli açıklama geldi. İşte 2023 İstanbul deprem risk haritası... Habertürk Giriş: 18.12.2023 - 00:54 Güncelleme: 18.12.2023 - 00:54 facebook

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Marmara açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında İstanbul deprem risk haritası araştırmaları yoğunlaştı. Fay hatlarındaki bu hareketlilik İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından endişe uyandırdı. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yapılırken AFAD'ın geçtiğimiz aylarda yayımladığı "Kırmızı Eylem Planı" yeniden gündeme geldi. İşte Prof. Dr. Naci Görür açıklaması ile İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...

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MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM! Marmara'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu bildirildi. İstanbul Valisi Davut Gül meydana gelen deprem sonrası X hesabından "İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise X hesabından depremle ilgili şu açıklamada bulundu: Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.